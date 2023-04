Volley, serie B2 femminile: finalmente Vicenza Volley straccia US Torri 3-1

Derby con il sorriso per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di B2 femminile, con le biancorosse a segno (per la prima volta in questa stagione tra under 18 e B2 nello scontro diretto) contro l'Us Torri, regolato 3-1 nel match della palestra del liceo cittadino "Quadri". Dopo aver perso il primo set, la squadra allenata da Claudio Feyles e Roberto Caron ha ribaltato la situazione con un netto 25-15 nel secondo parziale, spuntandola poi 25-21 e 25-22 nelle altre due frazioni.

«Siamo partiti un po' contratti, subendo molto in ricezione soprattutto nella seconda parte del primo set non riuscendo a gestire la situazione - commenta Caron -. Dal secondo set siamo rientrati in campo più determinati, aggiustando alcune cose in primo tocco e anche in attacco. Questo ci ha permesso nei tre set di giocare punto a punto nella fase iniziale e poi allungare. E' stata un'ottima prestazione di carattere, tecnica e tattica: benissimo così».

Sabato 22 aprile 2023 alle 18 per le ragazze di Vicenza Volley trasferta a Trento contro la Walliance Ata.

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-US TORRI, 3-1 (22-25, 25-15, 25-21, 25-22)

VICENZA VOLLEY: Digonzelli 20, Martinez 8, Roviaro 7, Bertollo 8, Andreis 12, Del Federico 5, Andreatta (L), Guastella, Jotov, Voltan. N.e.: Toniolo, Piovan, Dinelli, Gulino (L).

ALLENATORI: Feyles-Caron

US TORRI: Mangano, Bonotto 7, Ouahoum 4, Barbieri 15, Piron 8, Mugnaini 10, Fanfani (L), Parise 4, Frigo 1, Dalla Vecchia, Cimarelli. N.e.: Barro, Lazzizzera, Ciucci (L).

ALLENATORI: Giovannetti-Antola

ARBITRI: Tonus e Dello Stritto.