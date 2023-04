Volley, Serie B2 femminile: per il Vicenza Volley derby giovanile contro l'Us Torri

Derby giovanile di B2 femminile per le promesse del Vicenza Volley, che dopo il week end di sosta pasquale tornano in campo sabato 15 aprile 2023 alle ore 21 nella sfida casalinga al liceo "Quadri" (viale Arturo Ferrarin) contro l'Us Torri. Le biancorosse di Claudio Feyles e Roberto Caron sono terz'ultime con 16 punti, cinque in più del Torri, penultimo.

«Per la quarta volta in stagione - spiega Caron - affronteremo il Torri, che ha vinto i tre scontri tra under 18 e B2 e la voglia di dimostrare appieno le nostre potenzialità c'è tutta. Arriviamo con una gara infrasettimanale under 18 sulle gambe, ma saremo pronti a lottare su tutti i palloni per portare a casa altri punti importanti. Sarà una buona occasione per rivivere l'ultimo duello, dove - anche per merito avversario - non siamo riusciti a giocare».

A dirigere l'incontro saranno il primo arbitro Federico Tonus e il secondo arbitro Dario Dello Stritto.