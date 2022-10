Volley, serie B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley lottano ma cedono all'Isuzu Cerea (0-3)

Una sconfitta onorevole contro un avversario esperto e candidato ai piani alti della classifica. Sabato scorso 8 ottobre 2022 nella palestra del Liceo Quadri le giovani del Vicenza Volley hanno iniziato il proprio cammino nel campionato di serie B2 femminile (girone D) cedendo in tre set alle veronesi dell'Isuzu Cerea. Sotto 2-0, le biancorosse (rinforzate nell'occasione dalle giovani Ludovica Martinez e Lidia Digonzelli del roster della prima squadra di A2 dell'Anthea Vicenza Volley) hanno avuto un'ottima reazione nel terzo parziale, andando a un soffio dal riaprire l'incontro (26-28).

«Abbiamo giocato - afferma coach Roberto Caron - contro una squadra molto forte, attrezzata e che punterà alla promozione. Abbiamo pagato un po' lo scotto dell'esordio, nei primi due set siamo stati un po' contratti, commettendo qualche errore di troppo pur non facendo male. Nella terza frazione abbiamo giocato molto meglio, alla pari e con più attenzione, solo alcuni dettagli non ci hanno fatto vincere il parziale e di conseguenza riaprire l'incontro. Abbiamo visto un grande margine per il futuro attraverso il lavoro quotidiano in palestra».

VICENZA VOLLEY-ISUZU CEREA 0-3 (20-25, 17-25, 26-28)

VICENZA VOLLEY: Guastella 1, Bertollo 6, Martinez 5, Digonzelli 11, Voltan 6, Andreis 6, Andreatta (L), Dinelli 3, Jotov 1, Barbera. N.e.: Kovacevic, Piovan, Seck Mame, Gulino (L).

ALLENATORI: Caron-Borini

ISUZU CEREA: Caruzzi 2, Tollini 6, Cornelli 13, Montanaro 9, Trabucco 8, Cervelli 18, Bovolenta (L), Guzzo 1. N.e.: Azzini, Borin, Martini, Bersani, Perboni (L).

ALLENATORI: Valente-Beltrame

ARBITRI: Imbevaro e Merlo

RISULTATI prima giornata serie B2 femminile girone D:

Vicenza Volley-Isuzu Cerea 0-3

Marzola Trento-Us Torri 3-0

Anticoforno Olympia-Laserjet Orgiano 3-0

Teamvolley 2007-Gps Volley Group 2-3

Bassano Volley-Orotig Peschiera Ponti 1-3

Trentino Energie Argentario-C9 Arco Riva 3-0

Walliance Ata Trento-Arzignano 1-3

CLASSIFICA GIRONE D:

Trentino Energie Argentario, Anticoforno Olympia, Marzola Trento, Isuzu Cerea, Orotig Peschiera Ponti, Arzignano 3, Gps Volley Group 2, Team Volley 2007 1, Walliance Ata Trento, Bassano Volley, Vicenza Volley, Us Torri, Laserjet Orgiano, C9 Arco Riva 0.