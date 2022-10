Volley, serie A2 femminile: l'Anthea Vicenza Volley ospita in casa le friulane del Talmassons

Primo appuntamento casalingo stagionale per l'Anthea Vicenza Volley, che domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17 al palazzetto dello sport di Vicenza sfiderà la Cda Talmassons nella seconda giornata d'andata del girone B di serie A2 femminile.

Le biancorosse di Ivan Iosi sono reduci dal 3-0 subìto a San Bonifacio nel derby contro Montecchio e ora cercano i primi punti stagionali, pur dovendo sfidare nuovamente un avversario di alto rango come Talmassons, a segno 3-0 nel derby friulano contro Martignacco.

QUI ANTHEA VICENZA: IL PUNTO DI COACH IOSI

A presentare l'incontro è lo stesso coach Iosi. «Talmassons è una squadra molto equilibrata e ben ripartita tra le varie giocatrici, con due buone centrali, due buone bande, un signor opposto come Taborelli e una palleggiatrice giovane come Eze che nella scorsa stagione ha fatto vedere cose positive a Vicenza. Infine, un libero di qualità come De Nardi. La Cda ha un gioco molto chiaro che cerca di ottimizzare le giocatrici di punta ed è solida nei fondamentali di seconda linea. Onestamente, mi è piaciuta molto soprattutto all'esordio dove ha concretizzato molto le proprie potenzialità».

«Dobbiamo riuscire a percepire il loro tipo di prestazione - spiega Ivan Iosi -: se svilupperà in modo armonico le proprie individualità sarà un'altra formazione molto complicata da arginare, ma al contempo dovremo essere pronti a sfruttare le occasioni o le situazioni favorevoli che proveremo a costruire».

«In settimana - aggiunge Iosi - ci siamo focalizzati in modo importante su tre aspetti: in primis, l'incisività al servizio, uno dei due dati penalizzanti della nostra sconfitta inaugurale contro Montecchio. Inoltre, abbiamo lavorato per migliorare l'efficienza del contrattacco, soprattutto su palla alta. Inoltre, stiamo cercando di prestare attenzione alle uscite d'attacco nelle nostre rotazioni per rendere il potenziale offensivo più efficiente. Dobbiamo avere fiducia e continuare a credere del nostro percorso di crescita, perché il potenziale c'è».



LE EX CHIDERA EZE E ISABELLA MONACO, MA ANCHE JESSICA PANUCCI

La partita sarà l'occasione per vedere all'opera diverse ex di turno: nelle fila di Talmassons militano la palleggiatrice Chidera Eze, lo scorso anno in A2 a Vicenza, e il libero Isabella Monaco, nel roster biancorosso di B1 della stagione 2019-2020. Inoltre, nella metà campo-Anthea figura la schiacciatrice Jessica Panucci, che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia della Cda.

JESSICA PANUCCI: "PARTITA DIFFICILE, MA PRONTE AL RISCATTO!"

«Affrontare una ex squadra - le parole di Jessica Panucci - fa sempre un certo effetto, sono stata a Talmassons pochi mesi, ma sono stati intensi e importanti nel mio percorso, ho avuto la possibilità di far parte di un gruppo forte, mi sono trovata bene con società, staff e ambiente. Ci aspetta una partita difficile, la Cda è una squadra forte e molto organizzata, ma vogliamo riscattare la sconfitta nel derby; in settimana abbiamo lavorato tanto per provare a portare a casa un risultato positivo».



QUI CDA TALMASSONS RECUDE DALLA VITTORIA SU MARTIGNACCO

La Cda Talmassons ha iniziato al meglio l'avventura in A2 vincendo 3-0 il derby friulano contro Martignacco. In panchina c'è il confermato Leo Barbieri, che ha a disposizione un roster di qualità. La diagonale è Eze-Taborelli (lo scorso anno a Mondovì), mentre l'asse di posto quattro è tutto ex Martignacco con Milana e Rossetto. Al centro, il talento scuola Novara Costantini e la vicentina Anna Caneva, con De Nardi libero a completare il 6+1 base.

COACH LEO BARBIERI: "STIAMO BENE E VOGLIAMO VINCERE"

Per quanto ci riguarda - il commento di coach Leo Barbieri - l’aspetto positivo è che stiamo bene: a livello fisico anche chi era un po’ in ritardo di condizione a causa di qualche acciacco sta recuperando, perciò nel complesso la squadra a livello fisico sta bene. Vincere è sempre un fattore positivo anche sotto l’aspetto mentale; queste cose consolidano il gruppo rendendo positivo appunto anche l’aspetto mentale, anche se siamo consapevoli di essere solo all’inizio e che perciò è ancora tutto da fare. Andremo a Vicenza sapendo di trovare una squadra molto solida e ben organizzata. Sappiamo che dovremo servire con precisione e continuare il percorso che abbiamo iniziato, soprattutto nella correlazione muro-difesa che ha funzionato molto bene. Dobbiamo proseguire con questo lavoro e avere la giusta determinazione».



PRECEDENTI: IN SERIE A2 TRA VICENZA E TALMASSONS HANNO VINTO LE FRIULANE

Nella scorsa stagione, le due formazioni si sono affrontate in A2 femminile e in entrambi i casi a festeggiare è stata Talmassons: 3-0 all'esordio a Lignano e 3-1 nel match di ritorno a Vicenza.



GLI ARBITRI

dirigere l'incontro tra Anthea Vicenza Volley e Cda Talmassons saranno il primo arbitro Michele Marconi e il secondo arbitro Barbara Manzoni.



IL SECONDO TURNO DEL GIRONE B: LE PARTITE

Questo il programma della seconda giornata d'andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17):

Roma Volley Club-Omag Mt San Giovanni in Marignano

Itas Ceccarelli Martignacco-Assitec Sant'Elia

Anthea Vicenza Volley-Cda Talmassons

Desi Shipping Akademia Messina-Seap Sigel Marsala

3M Pallavolo Perugia-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: Soverato.



LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Roma Volley Club, Cda Talmassons, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3, Soverato 2, Desi Shipping Akademia Messina 1, Seap Sigel Marsala, 3M Pallavolo Perugia, Itas Ceccarelli Martignacco, Assitec Sant'Elia, Anthea Vicenza Volley 0.