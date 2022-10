Torneo Mimmo Fusco, IPAG Montecchio si deve accontentare della finalina di consolazione

Le ragazze dell’IPAG Montecchio si battono come leonesse, ma devono arrendersi all'esperienza di Busto Arsizio nel Torneo dedicato a Mimmo Fusco. Oggi alle 15:25, in telecronaca diretta su Raisport HD, la finale per il terzo e quarto posto con Volley Bergamo. Primo set Montecchio all’attacco con Angelina e Tanase, ma le castellane sbagliano troppo in battuta e a muro faticano a contenere le lombarde, che piazzano una striscia positiva e le ospiti, chiudendo i giochi su 25-16. Nella seconda frazione alza la testa la squadra berica che si porta a 8 punti di vantaggio sulle lombarde, che però fanno valere l’esperienza e pareggiano sul 16-16, per poi continuare con un testa a testa fino al 25-23. Best scorer del match Giulia Angelina, con 15 punti.

“Stasera sono mancate un po’ le attaccanti – sottolinea il coach Marco Sinibaldi -, ma sotto l’aspetto tattico e nel muro ho visto una squadra molto incisiva e presente. Abbiamo ragazze molto giovani, come Bartolucci e Marconato del 2003, con ampio margine di crescita. Stiamo lavorando molto, abbiamo tempo per migliorare”. Prosegue nel modo migliore la preparazione per l’esordio nel campionato di A2: Montecchio debutterà in casa in un match davvero spettacolare, il derby contro l’Anthea Vicenza.