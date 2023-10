Tie-break con il sorriso per l’Anthea Vicenza: servono 5 set per battere Ripalta

Inizia con una vittoria da due punti l’avventura stagionale di Vicenza Volley, che in B1 femminile ha inaugurato il cammino stagionale grazie al 3-2 casalingo contro la CR Transport Ripalta Cremasca. Avanti 2-0, le biancorosse di Mariella Cavallaro sono state trascinate al tie break per poi imporsi nel quinto set. “Sapevamo come fosse una partita difficile – commenta coach Cavallaro – Ripalta si è rinforzata con giocatrici di categoria superiore come la palleggiatrice Nicoli, il centro Cattaneo e una giocatrice che ha vinto campionati e premi individuali come Crespi. Il primo set è stato impeccabile da parte nostra, ma già dal secondo parziale Ripalta è cresciuta nel muro-difesa guidata da Cattaneo. Abbiamo faticato a mettere giù la palla, le azioni erano infinite ma siamo riuscite a conquistare anche questo set. Successivamente abbiamo avuto un calo mentale e fisico di alcune ragazze e la ricezione ne ha risentito. Con palla alta o staccata abbiamo ridotto la potenza d’attacco per rifugiarci in troppi pallonetti e Ripalta è riuscita ad aggiudicarsi i parziali. Il tie break è durato 21 minuti, è stata una “guerra” ma abbiamo tirato fuori il carattere e la determinazione dimostrando la nostra forza”.

Quindi aggiunge: “Globalmente è andata bene la ricezione, l’attacco è cresciuto di qualità rispetto alle precedenti uscite dove sbagliavamo veramente tanto. Bisogna ancora lavorare tecnicamente molto sulla battuta troppo fallosa anche se abbiamo fatto 12 ace e sulle tipologie d’attacco, coinvolgendo di più i centrali. Abbiamo avuto una buona prestazione da parte di tutte, Boninsegna ha totalizzato 24 punti mostrando molte qualità nei vari fondamentali, ma tutte le ragazze hanno giocato globalmente una buona gara anche per chi era la prima volta per la categoria o per chi è entrata dalla panchina. A tal proposito, è una grande emozione nel rivedere il ritorno in campo di una grandissima giocatrice come la nostra Luciana Do Carmo”.

“Ci aspettavamo – le parole di Chiara Boninsegna – una sfida tosta, sapevamo come Ripalta fosse una bella squadra. Nei nostri momenti di calo un po’ fisico un po’ tecnico sono riuscite a far funzionare il muro-difesa e ad agguantare il tie break. Nel finale abbiamo tirato fuori il carattere e abbiamo portato a casa l’incontro”. Sabato Vicenza Volley osserverà il turno di riposo nella seconda giornata per poi tornare in campo domenica 22 ottobre alle 18 al palazzetto dello sport di Vicenza contro la VLC Rom Plastica. Il tabellino del match:

VICENZA VOLLEY – C.R. TRANSPORT RIPALTA 3-2 (25-17, 27-25, 21-25, 22-25, 15-13)

VICENZA VOLLEY: Spinello 4, Costagli 16, Roviaro 7, Digonzelli 18, Boninsegna 24, Pegoraro 9, Formaggio (L), Simpsi 1, Do Carmo 2, Bauce. n.e.: Andreatta (L), Tasholli, Andeng. All.: Cavallaro.

C.R. TRANSPORT RIPALTA: Crespi 21, Cattaneo 9, Lodi 17, Bassi 8, Rivoltella 4, Nicoli 2, Coti Zelati (L), Carera, Miglioli 2, Laperchia 1. n.e.: Negri (L), Boffi. All.: Verderio.