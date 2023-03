Pool Promozione A2: Montecchio si batte come un leone ma a spuntarla è l'Itas Trentino

L’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda si batte con cuore e determinazione al Sanbapolis, ma è Itas Trentino a portarsi a casa il primo successo della pool promozione con il punteggio secco di 3-0. Nei primi due set le castellane giocano alla pari, ma nell’ultimo cedono: 25-22; 28-26; 25-12. Si parte con alta intensità di scambi, ma è Trento ad approfittare di due errori al servizio di Montecchio portandosi sul 6-2 con ace di Moretto e diagonale di Michieletto. Si mette in mostra Angelina con due diagonali potenti e un ace, accorciando sul 12-9, ma le trentine mantengono alto il ritmo con Dehoog e Mason, che spinge in grande elevazione.

Una fast di Marconato e un attacco di Cometti siglano il pareggio sul 22-22, ma un attacco di Fondriest e un ace di Michieletto chiudono i giochi. Nel secondo set il primo break è delle padrone di casa, ma poi si procede punto su punto con le squadre che non mollano di un centimetro. Una fast di Marconato e una diagonale secca di Mazzon portano avanti le castellane sul 16-18, ma Trento si riporta in parità con Michieletto e Mason. Si va avanti colpo su colpo fino al 26-26, quando Michieletto e Dehoog mettono il sigillo anche sul secondo set.

Nella terza frazione Itas prova a spingere e vola sull'11-4 con Michieletto e Mason implacabili in attacco e un perfetto meccanismo muro-difesa. Chiama il tempo Sinibaldi, ma le trentine continuano il pressing e si portano avanti di dieci punti. Sinibaldi prova le carte Esposito e Cometti, ma il Trentino sente profumo di vittoria ed esulta con una fast di Mason.

Un po’ di rammarico per Marco Sinibaldi, coach di Montecchio Maggiore: “Nel primo set ci siamo portati via troppi errori al servizio, anche se poi siamo stati bravi a tenere altissimo il side out e stare incollati a Itas arrivando a 22 punti. Nel secondo set abbiamo gestito bene gli errori, ma potevamo essere migliori sulle scelte da fare, perché nel finale gli avversari sono riusciti a leggerci e ad attaccare bene, cosa che noi non abbiamo fatto. Nel terzo set il palleggiatore è uscito e quando abbiamo cominciato a cambiare le carte in tavola loro hanno preso fiducia, aumentando il vero punto di forza che è la qualità del servizio, e non c’è stato più niente da fare. Sono contento perché abbiamo dato battaglia in campo, che era la cosa che ci eravamo ripromessi nella pool promozione. Siamo soddisfatti per l’atteggiamento, ma c’è ancora da migliorare qualcosa. Questa settimana analizzeremo la partita e ci prepareremo per la prossima sfida con Olbia, che è un pochino più alla nostra portata”. Il tabellino del match:

ITAS TRENTINO-IPAG MONTECCHIO 3-0 (25-22, 28-26, 25-12)

ITAS TRENTINO: Mason 12, Moretto 12, DeHoog 8, Michieletto F. 11, Fondriest 7, Bonelli 2, Parlangeli (L); Meli 0, Bisio 1. N.e. Joly, Serafini, Michieletto A., Libardi (L). All. Stefano Saja.

MONTECCHIO: Barbazeni 1, Bartolucci 0, Mazzon 9, Marconato 7, Angelina 14, Tanase 4, Maggipinto (L); Cometti 1, Malvicini 0, Esposito 1, Nardelli 0, Brandi 2. N.e. Calcagno (L), Muraro. All. Marco Sinibaldi.