Pallavolo, nasce la sinergia Vicenza Volley-US Torri: allestite 18 formazioni giovanili

Uniti e più forti insieme. La nuova stagione pallavolistica vedrà un’importante collaborazione tra Vicenza Volley e US Torri, presentata ufficialmente nell’evento di domenica scorsa al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni. La sinergia vedrà ben 18 formazioni al via dei campionati giovanili con l’intento di creare un unico polo per il movimento del territorio. A suggellare la partnership, i presidenti Andrea Ostuzzi (Vicenza Volley), Nicola Bastianello (US Torri) e Andrea Treu (Volley San Paolo), con la sinergia sottolineata negli interventi anche dall’assessore allo Sport del Comune di Vicenza Leone Zilio, del sindaco di Torri di Quartesolo Diego Marchioro e del presidente provinciale Fipav Domenico Piano.

Presente anche il presidente della Fondazione San Bortolo Franco Scanagatta, con il binomio solidale che prosegue con reciproca soddisfazione. “Questa sinergia – le parole del presidente di Vicenza Volley Andrea Ostuzzi – nasce dalla volontà comune di creare un polo unico della pallavolo del territorio, sfruttando le potenzialità delle due realtà con il valore aggiunto dell’unione delle forze. Lavoreremo insieme anche ad altre realtà vicentine sui progetti scuola e minivolley per far crescere il movimento della pallavolo, con una apertura al movimento maschile”.

“Il progetto – le parole di Dario Tagliabue, direttore sportivo dell’US Torri – è ambizioso, abbiamo cominciato da poco ma le basi sono già gettate e la strada intrapresa è quella giusta. Ora, come in ogni collaborazione, è necessario trovare la giusta alchimia e che ognuno lavori verso la realizzazione dell’obiettivo comune. Speriamo che Vicenza possa ritornare presto in Serie A e che dalla sinergia tra Torri e San Paolo si venga a creare un settore giovanile capace di trovare sbocco nella massima serie. Con la riforma dello sport è importante unire le forze per riuscire ad andare avanti ed è quello che abbiamo incominciato a fare, augurandoci che i frutti del lavoro diventino presto maturi”. La giornata si è conclusa con un’amichevole tra le due prime squadre di Vicenza Volley e US Torri (B2). Le padrone di casa allenate da Mariella Cavallaro (militanti in B1 femminile) si sono imposte 3-0 (25-21, 25-20, 25-17).