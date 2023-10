Volley femminile. Non solo A2: Montecchio Maggiore domina anche nel settore giovanile

Fine settimana da incorniciare per l’Unione Volley Montecchio Maggiore. Non solo il successo delle “grandi” contro Mondovì, ma anche una duplice vittoria delle giovanili, che hanno trionfato sia in Prima Divisione che nel campionato Under 18. Sabato 28 ottobre la squadra di coach Michela Raffaello ha sbancato il palazzetto di Grisignano, animato da un tifo implacabile e sportivo, con un netto 0-3 su Poiana&Aurora 76 (19-25, 22-25, 18-25). Partita vibrante e sostanzialmente equilibrata, con tutti i parziali che hanno curiosamente seguito lo stesso copione.

Padrone di casa in vantaggio (anche rotondo) a metà set, per poi subire la prepotente rimonta dell’UVMM. Matura e solida la prova delle ragazze di Montecchio, precise in ricezione e agevolate da una regia che ha ben distribuito il gioco d’attacco tra centri e banda. Nelle fasi salienti dei tre set si sono visti ottimi progressi a livello di convinzione e concentrazione, che lasciano ben sperare per la prossima sfida casalinga di Prima Divisione contro Marola (sabato 4/11). Il giorno dopo, domenica 29, sono cambiate avversarie, luogo e competizione, ma il risultato prodotto dal Montecchio Under 18 è stato sempre lo stesso: secco 3-0 contro Longare, che vale la vetta della classifica, a punteggio pieno, in condivisione con Trissino.

Match a senso unico quello andato in scena al Palacollodi, soprattutto nei primi due set, dove le ragazze di coach Raffaello si sono imposte, in entrambi, per 25-15, conducendo con piglio, personalità e tecnica. Terzo parziale a due volti. Montecchio scappa e, in un amen, si porta sul 18-9, facendo presagire un rapido fine match. La riscossa di Longare, unitamente ad un leggero calo di concentrazione delle padrone di casa, regala invece un finale ricco di pathos, giocato punto a punto, con l’UVMM che la spunta sul filo di lana (25-23). Prossimo impegno nel campionato U18 domenica 5 novembre a Lonigo, per difendere il primato conquistato.