Montecchio non vince da un mese, ma coach Buonavita vede il bicchiere mezzo pieno

Che fine ha fatto l’Ipag Montecchio della regular season? I tifosi della formazione vicentina se lo chiedono da un po’, visto che il terzo posto nel girone B aveva fatto immaginare qualcosa di diverso in quanto a obiettivi da raggiungere, cioè una Pool Promozione in cui poter dare fastidio a chiunque e puntare a un posto in A1. In realtà qualche segnale andava interpretato in modo diverso. Le ragazze di coach Buonavita non vincono dal 7 gennaio (dunque un mese esatto) e da quel momento sono arrivate 4 sconfitte, due nella già citata regular season e due in altrettanti appuntamenti della fase successiva.

L’occasione per il riscatto potrebbe arrivare domani. Nell’anticipo serale di venerdì 9 febbraio a far visita al Palaferroli sarà, dopo Perugia, un’altra squadra di vertice, la Futura Giovani Busto Arsizio. Attuale seconda forza in classifica e finalista di Coppa Italia, l’esperta squadra lombarda può vantare sin qui un percorso davvero notevole. Nello svolgimento della regular season è stata l’unica compagine a tenere testa alla dominatrice Perugia, tanto da riuscire a sconfiggerla per 3-0 al Palaborsani, e finora ha raccolto 16 vittorie su 20 partite disputate (18 su 22 se si considera anche la Coppa Italia), di cui 11 da tre punti. La sfida, valevole per la terza giornata di pool promozione, si preannuncia quindi complicata ed avvincente. Ma l’UVMM, nonostante la sconfitta subita contro la capolista Perugia nello scorso weekend, vi si avvicina forte dei progressi messi in mostra nelle ultime uscite.

A confermarlo anche coach Buonavita: “La squadra, dopo i tre risultati che ci hanno fatto molto male contro Olbia, Talmassons e Cremona, è in ripresa. A Messina un set e mezzo di buon livello, due invece contro Perugia. Di quest’ultima partita mi tengo stretto proprio il fatto che siamo tornate a giocare a pallavolo per più di una frazione, anche se abbiamo commesso molti errori, che hanno permesso alle nostre avversarie di prendere il largo”.

I passi avanti sono però stati evidenti e la volontà è di proseguire sull’incoraggiante strada intrapresa: “Spero che la fase di crescita continui, perché possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni” continua il tecnico dell’Ipag. “Contro Busto mi aspetto una conferma da parte di tutte e un miglioramento su alcuni aspetti singoli che riguardano qualche giocatrice. Voglio inoltre rivedere il nostro spirito battagliero, ma soprattutto il piacere nell’esprimere una pallavolo gradevole sia per chi ci guarda e sia per noi che la interpretiamo”.