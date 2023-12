Martina Pegoraro sempre più punto fermo del Vicenza Volley: la carica della centrale di Schio

Una sconfitta netta su un campo difficile contro una squadra di valore, non a caso diventata anche la capolista del girone. Un passo falso che ci può stare, ma che al contempo lascia l’amaro in bocca soprattutto per la prestazione, senza essere riusciti a dimostrare appieno il proprio valore. In serie B1 femminile, Vicenza Volley è reduce dal 3-0 subìto domenica scorsa a Castelfranco Veneto contro l’Azimut Giorgione che ha fatto incassare alle ragazze di Mariella Cavallaro il secondo ko consecutivo nel girone B.

Domenica alle 17:30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni ci sarà un altro importante scontro ad alte quote, con Spinello e compagne che attendono le cremonesi dell’Ostiano, seconde con 19 punti, cinque in più delle beriche. In casa Vicenza Volley, a fare il punto della situazione è Martina Pegoraro, centrale classe 2002 di Schio al suo quarto anno in biancorosso, dopo un triennio in maglia berica e la scorsa esperienza in B1 allo Spakka Volley.

“A Castelfranco – commenta la giocatrice di Vicenza Volley – Giorgione ci ha messo in difficoltà con la battuta, tutto è partito dalla ricezione e questo ci ha impedito di sviluppare il nostro gioco e non siamo riusciti a imporlo sull’avversario, anche se a tratti la partita c’è stata, ma non siamo riuscite ad avere continuità. Ci siamo dette che è stato uno scivolone e che dovevamo subito voltare pagina, pensando alla prossima partita. Non siamo quelle di domenica scorsa, sappiamo cosa possiamo fare e dobbiamo dimostrarlo”.

Quindi guarda al prossimo match: “Quella contro Ostiano è una partita importante, la giochiamo in casa nel nostro palazzetto e possiamo fare meglio di domenica scorsa. Sarà importante sviluppare la nostra pallavolo fin da subito”. Infine commenta la sua nuova esperienza in maglia biancorossa: “A livello personale questa nuova avventura sta andando bene, quando in estate ho scelto nuovamente Vicenza sapevo di tornare a casa, in un posto tranquillo. Mi sono trovata bene fin da subito nel gruppo e con lo staff, sono in una società che mi permette di maturare esperienza e migliorare”. Classe 2002, Martina Pegoraro è uno dei punti ferma della società berica, avendo giocato prima la serie C, poi la B2, la B1 e persino la serie A2.