IPAG Noventa, le prime impressioni di coach Gemo: “Il gruppo è già molto affiatato”

È iniziata la stagione 2023-2024 anche per le “Ipaghine” della Serie B1 di Noventa Vicentina. Le otto ragazze confermate, insieme ai nuovi quattro arrivi, stanno lavorando duramente sotto l’osservazione del primo allenatore, Andrea Gemo, e dello staff tecnico.

Proprio a Gemo, i canali ufficiali del club hanno chiesto quelle che sono le sue iniziali impressioni. Il tecnico ha così risposto: “Ho trovato un gruppo già molto affiatato visto che siamo ripartiti da 8 conferme e quasi tutti i nuovi innesti, comunque, conoscono gli altri elementi della squadra. Il clima adesso ovviamente è ottimo e tutte stanno lavorando sodo in un'unica direzione per raggiungere gli obiettivi tecnici e tattici che stiamo cercando di fissare e che saranno la base per il nostro sistema di gioco. La preparazione sta continuando secondo aspettative e stiamo iniziando a spingere un po' di più per farci trovare nelle migliori condizioni ad inizio campionato”.

L’allenatore della squadra vicentina si è poi soffermato sugli obiettivi della prima fase preparatoria: “Adesso come adesso sto cercando di lavorare sul sistema di difesa e sulla free-ball, dando priorità alle competenze e alle variabili che possono esserci”.