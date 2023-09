Volley femminile B1. L’IPAG Noventa ha scelto il suo nuovo capitano: Irene Gomiero

Il nuovo capitano dell’Ipag Noventa è Irene Gomiero, autentica leader in campo, sia da un punto di vista tecnico, che caratteriale, e punto di riferimento per le compagne. Di seguito, alcune sue considerazioni raccolte dai canali ufficiali del club vicentino circa il nuovo ruolo assunto ed in merito a questa fase iniziale in cui le noventane hanno affrontato due allenamenti congiunti, rispettivamente con la Pallavolo Cerea (conclusosi 2 pari) e con la Pallavolo Giorgione (terminato 4 a 0 per le noventane).

Ecco cosa ha detto: "Spero di riuscire ad essere il capitano per questa squadra, per aiutare e trascinare sempre le mie compagne soprattutto nei momenti di difficoltà. Sono contenta per come siamo partite, vedo impegno e determinazione da parte di tutte e da capitano pretenderò sempre questo atteggiamento. Non so cosa aspettarmi da quest'annata perché ancora non ho ben chiaro il livello (sicuramente molto forte) del nostro girone. Mi piacerebbe tanto diventassimo una squadra che non molla mai, che non abbassa mai la testa, che gioca per il bene della squadra e non individuale. A livello personale vorrei poter fare la differenza a livello caratteriale, vado a sostituire un capitano, Federica Gambalonga, che è stata il miglior capitano che io abbia mai avuto, spero di poter diventare come lei".