Il futuro del volley a Montecchio Maggiore è in buone mani: che esordio per l’Under 18!

Nella giornata d’esordio del campionato Under 18, andata in scena domenica 15 ottobre al Palacollodi, l’Unione Volley Montecchio Maggiore si impone con un monologo senza storie su Meledo (3-0). L’andamento del match non è mai stato in discussione: le ragazze di coach Michela Raffaello si sono dimostrate superiori in attacco e sempre attente nella fase difensiva. Nel primo set lo strappo iniziale delle padrone di casa ha creato il divario nel punteggio, agevolmente gestito fino al termine del parziale (25-15). Equilibrio nella prime battute del secondo set fino al 5-5. Da quel momento l’UVMM ha però inanellato una serie micidiale di ace e muri, che ha permesso di volare velocemente sul 25-12. Leggermente più equilibrata la terza frazione, giocata con maggiore determinazione dalle ospiti e caratterizzata da qualche piccolo calo di concentrazione delle padrone di casa. Punteggio comunque mai in discussione fino al 25-18 finale. Prossimi impegni sabato 21 in Prima Divisione (in casa vs Sanvitale) e domenica 22 a Montorso, contro La Contea U18.