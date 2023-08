Volley femminile B1. Cominciata ufficialmente la nuova avventura dell’Anthea Vicenza

È partita ufficialmente con una doppia seduta di lavoro la preparazione di Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile. Le biancorosse, quest’anno guidate in panchina da coach Mariella Cavallaro, hanno sostenuto al mattino le visite mediche e la prima seduta atletica, mentre nel pomeriggio c’è stato spazio per il primo allenamento tecnico con una parte fisica. Il doppio appuntamento quotidiano accompagnerà le beriche (oggi presenti al completo al raduno) fino a venerdì sera, mentre sabato e domenica ci sarà il week end libero per recuperare e ricaricare le pile.

“È stato un inizio caldo in tutti i sensi – commenta coach Cavallaro – abbiamo iniziato con una doppia seduta di allenamento per portare progressivamente le ragazze al top, oltre che per trovare l’intesa tecnica per trasformare questo nuovo gruppo in squadra. La prima impressione è quella di un gruppo motivato e con tanta voglia di lavorare. Tecnicamente, mi dà già l’idea di una squadra equilibrata nei vari fondamentali; ogni elemento si caratterizza per alcune peculiarità funzionali al gruppo”. “Le impressioni dopo un giorno – racconta il libero Silvia Formaggio, una delle pochissime atlete reduci dalla scorsa avventura in A2 confermate in gruppo – sono ovviamente poco indicative e siamo una squadra nuova. Stamattina, però, abbiamo già lavorato molto e bene, è stato impegnativo, con il caldo che ha fatto la sua parte. Siamo una rosa molto giovane, ci sarà sicuramente da lavorare tanto ma ci aspettiamo buoni risultati e di essere una squadra competitiva nel campionato. Speriamo di lottare per i primi posti e cercare di raggiungere i play off, poi ovviamente dovremo scoprire non solo il livello delle avversarie ma anche il nostro effettivo”.

Per quanto riguarda la pre-season, in via di definizione c’è un test per il 15 settembre, mentre due sono gli appuntamenti già fissati: venerdì 22 e sabato 23 settembre al palazzetto dello sport di Vicenza andrà in scena un triangolare con Aduna Padova Women (poi avversaria anche in campionato) e l’Unionvolleys Bisamberg, formazione della massima serie austriaca. Sabato 30 settembre sempre a Vicenza, invece, primo derby provinciale informale contro le pari categoria del Noventa.