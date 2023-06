Colpo di mercato in posto 4 per l’Anthea Vicenza: Chiara Costagli è una nuova giocatrice biancorossa

Colpo di mercato in posto quattro per l’Anthea Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile. La società del presidente Andrea Ostuzzi dà il benvenuto a Chiara Costagli, schiacciatrice toscana classe 1998 reduce dal biennio in A2 con Assitec Sant’Elia, con cui ha sfidato in entrambe le stagioni la squadra berica. Si tratta del secondo volto nuovo, curiosamente con la stessa provenienza, dopo quello della palleggiatrice Natasha Spinello (sua compagna di squadra a Sant’Elia), mentre la prima conferma ufficiale è quella del libero Silvia Formaggio.

“In Costagli – commenta Mariella Cavallaro, allenatrice di Anthea Vicenza Volley – ho subito percepito dal primo colloquio di avere di fronte una professionista e una grande lavoratrice. In lei ho colto molto entusiasmo, un entusiasmo contagioso; per un’atleta abituata a giocare in serie A percepire la voglia di mettersi a disposizione, lavorare e migliorare dimostra lo spessore importante della giocatrice. Chiara è una schiacciatrice alta, con un braccio molto veloce e un muro importante; ci farà divertire”. Nata il 17 luglio 1998 a Empoli, Chiara Costagli è originaria di Castelfiorentino (Firenze) ed è alta un metro e 88 centimetri. Nel 2016-2017 ha indossato la maglia del Cus Siena in B2, per poi approdare in B1 prima a Macerata e poi a Pordenone. Nell’annata stoppata dal Covid, la Costagli si trovava in testa con Vallefoglia, formazione marchigiana con cui nella stagione successiva ha giocato l’A2 festeggiando il grande salto nella massima serie. Infine, il biennio in A2 nel Lazio all’Assitec Sant’Elia. Nel suo percorso di crescita, anche alcuni collegiali con la nazionale azzurra pre-Juniores sotto la guida di Marco Mencarelli.

“Quando è arrivata la chiamata di Vicenza – racconta la giocatrice – ho subito capito che era la situazione adatta per me. C’è tanta voglia di lavorare e dar spettacolo per il pubblico, che la società e la città si meritano. Ho voglia di allenarmi, di divertirmi ed emozionarmi; non vedo l’ora di iniziare per conoscere le compagne e lo staff per creare l’amalgama necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Porto a Vicenza la mia esperienza, la mia grinta e la voglia di migliorarmi sempre di più per toglierci tutti insieme tante soddisfazioni durante il prossimo campionato. Ha inciso l’arrivo di Natasha Spinello? La mia è stata una scelta personale, ma con lei mi sono trovata molto bene a livello umano e tecnico, dunque una ragione in più per fare questa scelta, unitamente al roster ambizioso che sta nascendo”.