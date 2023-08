Coesione e serenità: la nuova stagione dell'Unionvolley Montecchio prende ufficialmente il via

Domenica 20 agosto, nella sala civica Barbarani di San Bonifacio, la stagione dell’UVMM è ufficialmente iniziata con il raduno del gruppo squadra aperto a sponsor e supporter. La presidente Carla Burato, il direttore generale Annalisa Zanellati e il vicepresidente Fabio Maraia hanno accolto tutte le persone accorse, tra le quali, ovviamente, il roster e lo staff tecnico prescelti per il 2023/24 (eccezion fatta per la schiacciatrice Sara Bellia, impegnata nei Mondiali U21 in Messico, e il preparatore atletico Davide Vallortigara, agli Europei di volley con l’Ungheria). Dopo i saluti di rito e qualche battuta per esorcizzare il caldo torrido, la numero uno dell’Ipag Ramonda ha preso in mano le redini dell’evento e ha tracciato la strada da seguire per il campionato che verrà.

“Coesione. Questa è la parola che ci deve rappresentare. L’UVMM è una famiglia e funziona solo se ci supportiamo sempre a vicenda. Le priorità sono il senso di appartenenza e il massimo impegno da parte tutti: il raggiungimento degli obiettivi sarà la conseguenza naturale”. Non c’è dunque nessuna ossessione in casa Montecchio, dove è risaputo che la palla è rotonda e non sempre va dove si vuole. L’importante però è lavorare con passione e serenità, così sarà più facile che quell’imprevedibile sfera cada proprio nel punto sperato. Proprio per questo, il dg Zanellati si focalizza sulle capacità del club berico di mettere a proprio agio i suoi componenti (“siamo una società che accoglie, che ha cuore. Ci piace sdrammatizzare, purché ci sia professionalità”) e il vicepresidente Maraia pone come condizione fondamentale di successo il saper divertirsi (“fondamentale che in palestra ci sia sempre il sorriso”).

Poi è la volta del neo coach Eraldo Buonavita, che ha ben chiaro cosa voglia dire divertire e divertirsi nella pallavolo. “Il divertimento, sia nostro che del pubblico, è dato dal buon gioco che andiamo ad esprimere in campo. La serietà professionale è il primo ingrediente. Solo così possiamo fare meglio della scorsa stagione”. A chiudere l’incontro, prima del rinfresco, l’intervento della vicesindaco di San Bonifacio Cristina Zorzanello, che ha sottolineato la soddisfazione di ospitare l’UVMM nel suo Comune, e la presentazione al pubblico dello staff e delle atlete, pronte a dare tutto. A partire proprio da oggi, 21 agosto, data di inizio degli allenamenti al Palaferroli.