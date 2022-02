B1: vittoria autoritaria dell'Ipag Noventa che domina l'Imoco San Donà

L'Ipag Noventa conquista altri tre punti importanti per la classifica, in virtù della bella vittoria casalinga di ieri sera contro l'Imoco San Donà per 3 a 0. Tre set dominati dalle noventane, soprattutto il secondo in cui il servizio e gli attacchi di casa si sono rivelati decisivi (25-4), seppur soffrendo più del previsto nel terzo (conclusosi 25 a 22), considerato il largo vantaggio accumulato (17-10). Le vicentine hanno messo in mostra un gioco corale, con Gallo e Lunardi ad alternarsi in seconda linea, che non ha evidenziato le difficoltà dell'ultimo periodo, visto il recupero di tutte le atlete da soli sette giorni. Prossimo appuntamento, sabato prossimo, a Santa Giustina in Colle, una sfida che si preannuncia molto avvincente.

Primo set. Il primo punto è un ace di Marini, l'Ipag mantiene sin da subito un piccolo vantaggio (9-7, 10-8). Gomiero, con una pipe (12-9) e un ace (13-9), dà un primo strappo, coadiuvata da Pastorello, ben servita da Marini (18-14). La palleggiatrice, dai nove metri, regala un rassicurante +6 (21-15), mentre Zanguio ottiene il 23 a 18 con un mani-out da posto quattro. Piccola reazione dalle veneziane, ma il set è appannaggio dell'Ipag (25-22).

Secondo set. Il secondo parziale è senza storia, con le noventane ciniche e senza sbavature e il San Donà in difficoltà, soprattutto, in ricezione (10-2; 16-3). Le attaccanti di casa attaccano con efficacia e varietà di colpi, schivando il mastodontico muro avversario (19-4). Pastorello, in fast (22-4) e a muro (23-4), ipoteca il parziale, poi due errori di San Donà chiudono la contesa (25-4).

Terzo set. Un ace di Gomiero (2-1) e un attacco di Zanguio (3-1) danno subito un buon segnale nel campo noventano. San Donà sbaglia in contrattacco dopo una bella difesa di Lunardi (4-1), si susseguono due lunghe azioni, sempre in favore dell'Ipag che cresce in difesa (6-1). Capitan Gambalonga è incisiva in primo tempo (7-1) e al servizio (11-2). Reazione dell'Imoco che punge dai nove metri e in attacco (11-7), costringendo Gemo al time-out. Zanguio respinge l'assalto delle ospiti (14-9), mentre Gomiero si esalta a muro (17-10). Altra reazione dell'Imoco che al servizio crea scompiglio sul campo noventano (17-15), ma Morgia (19-17) e Zanguio (20-18) difendono l'assottigliato vantaggio. L'Imoco, cresciuto in fase offensiva, impatta (21-21), per poi commettere due errori (23-21). Marini blocca l’attacco avversario (24-21), seguita nel match-point da Pastorello (25-22). Il tabellino del match:

Ipag Noventa-Imoco San Donà 3-0 (25-22, 25-4, 25-22)

Noventa: Gomiero, Pastorello, Bisoffi, Zanguio, Montanaro, Gambalonga, Morgia, Dinello, Marini, Leonardi, Zanchetta, Canton, Gallo, Lunardi. All. Gemo

San Donà: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Bardaro A. (L), Trampus (K), Stellati, Alessi, Rizzi Guzin, Marchetto, Zorzetto, Adigwe. All. Gregorio