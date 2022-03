B1: US Torri combattivo ma sconfitto, San Donà vince in 4 set

Una sconfitta onorevole in trasferta: l’US Torri torna da San Donà di Piave senza alcun punto, ma con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine contro una formazione quotata come l’Imoco San Donà. Le panterine si sono imposte con un 3-1 che è maturato al termine di quattro parziali molto equilibrati, segno che la strada intrapresa dalle ragazze di coach Turchi è quella giusta.

Da sottolineare il debutto in B1 della giovanissima Anna Iseppi, classe 2009. Si sono confrontate due formazioni molto giovani e smaliziate, dunque ne è venuta fuori una bella partita. Il Palasport Barbazza ha potuto subito festeggiare l’1-0 delle padrone di casa che hanno conquistato il primo set con un perentorio 25-16. Il pareggio, un po’ inatteso a dire il vero, è arrivato nel parziale successivo. Torri non ha mollato un centimetro e il 25-23 l’ha premiata, confermando i progressi visti nelle ultime gare.

Le ragazze di coach Barberis, comunque, non si sono demoralizzate e hanno assestato l’allungo decisivo nelle due frazioni di gioco successive: si è trattato di set tutto sommato equilibrati, in cui l’Imoco ha trovato lo spunto giusto per distanziare le ospiti nel punteggio e portare a casa la posta intera. San Donà si allontana così dalla zona retrocessione con i suoi 25 punti e un tranquillo sesto posto, mentre le vicentine rimangono in fondo alla classifica con il solo punto all’attivo ottenuto in questa stagione. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-US Torri 3-1 (25-16, 23-25, 25-19, 25-20)

San Donà: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Bardaro A. (L), Trampus (K) 14, Stellati, Alessi, Rizzi Guzin, Marchetto, Zorzetto, Adigwe, Munarini. All. Gregorio

Torri: Piron, Zampieri, Guerra, Gonzato, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Campagnin, Munari, Conradi, Iseppi, Cinarelli. Libero: Fanin. All. Turchi