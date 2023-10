B1. L’Ipag Noventa incanta subito: all’esordio in campionato piega in tre set Crema

L'Ipag Noventa inizia nel modo migliore possibile il proprio cammino in campionato, con un importante 3 a 0, contro la formazione di Crema. Di fronte ad un numeroso e caloroso pubblico, le Ipaghine hanno offerto una buona prestazione, dominando l'incontro, soprattutto, nel primo e terzo set. Tre punti importanti in un campionato che si preannuncia molto equilibrato. Il prossimo incontro sarà a Delebio, in provincia di Sondrio, sabato 14, ore 18. Ci sarà una settimana di tempo per preparare al meglio l'insidiosa trasferta.

Primo set. L’Ipag passa subito in vantaggio (6-1), il quale incrementa con Gomiero e Marcuzzi (17-10). Canazza attacca per il 18 a 12, mentre Marcuzzi, con due ace consecutivi, segna il 20 a 12. Il set si conclude 25 a 15 con un errore avversario.

Secondo set. Un ace di Gomiero dà il primo vantaggio (3-2), difeso da un attacco di Poser (6-3) e un muro di Marcuzzi (7-5). Crema, però, non ci sta e passa in vantaggio (10-11). Entrano Leonardi e Ramingo e l'Ipag impatta ed allunga (16-12). Sul 23 a 17, fa il suo ingresso in campo anche Bazzoli, chiude Gomiero 25 a 20.

Terzo set. Poser regala il primo punto per le Ipaghine (1-1). Le noventane giocano in scioltezza e distanziano a dovere le avversarie (12-6; 19-9). Canazza conquista il match-point a muro (24-10), un arrore di Crema sancisce il 3 a 0 per le padroni di casa. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ENERCOM FIMI CREMA 3-0 (25-15, 25-20, 25-10)

NOVENTA: Bazzoli, Bussolo (L), Cabazza, Destro (L), Gomiero, Leonardi, Marcuzzi, Pastorello, Poser, Ramingo, Scaccia, Zanguio. All. Gemo

CREMA: Guerini Rocco (L), Giroletti 6, Ravazzolo 4, Labadini (L), Abati 2, Pagliuca 1, Despaigne 7, Tonello 1, Moretti 2, Fioretti 6, Fugazza 1, Gruda ne, Scuri ne, Pala ne. All. Moschetti