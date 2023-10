B1. Ipag Noventa corsara a Delebio: vittoria in rimonta e primo posto in classifica

Le Ipaghine di Noventa Vicentina, prive di Zanguio per un problema fisico, espugnano il campo di Delebio, in provincia di Sondrio, e si aggiudicano i tre punti in palio contro la Volley Academy Valtellina e Valchiavenna. Perso il primo set, nonostante un iniziale vantaggio (6-1; 10-6), la squadra di coach Gemo si impone nei successivi parziali con autorevolezza, anche grazie agli ingressi positivi dalla panchina. Quattro le atlete in doppia cifra, nonostante un ottimo sistema difensivo avversario, difficile da scardinare. La lunga trasferta, iniziata al mattino, ha portato bene alle Ipaghine che, già da lunedì, dovranno preparare la prossima sfida con la massima attenzione: a Noventa arriverà la temibile Ripalta (Cremona) che ha appena sfiorato la vittoria al tie-break con le forti Vicenza e Giorgione.

Primo set: l’IPAG, con una ispirata Poser, passa a condurre 6 a 1. Delebio, però, serve con forza e le noventane vanno in difficoltà (11-9; 11-14). Entrano Bazzoli (14-17), Leonardi e Ramingo (12-20), ma la VAVV non si ferma e vince (16-25).

Secondo set: Gomiero e Pastorello carburano e le Ipaghine accumulano fin da subito un importante vantaggio (8-2; 15-5). Le ospiti giocano in scioltezza e placano qualsiasi tentativo di recupero delle padrone di casa (20-7) sino al conclusivo 25 a 7.

Terzo set: è senza dubbio il set più combattuto della partita. Le noventane subiscono la veemenza delle avversarie, facilitate dai troppi errori al servizio (5-8), ma reagiscono velocemente con Ramingo (10 pari). La partita prosegue nell'equilibrio (14-14; 16-16), momento in cui entra in campo Bazzoli che, al servizio, mette in difficoltà le lombarde (18-16). Pastorello, a rete, si aggiudica il punto del 22 a 19 e quello del 23 a 20 a muro. La segue Gomiero che mette giù un punto pesante in pipe (24-21), ma è un errore avversario a regalare il 25 a 21.

Quarto set: le noventane, dopo un iniziale svantaggio (3-5), passano a condurre con Gomiero e Ramingo (9-6; 12-10). Poser, in attacco (15-13), e Marcuzzi, a muro (16-13), respingono le velleità delle avversarie. Salgono in cattedra Ramingo e Pastorello che favoriscono la vittoria del set e della partita con il punteggio di 25 a 19. Il tabellino del match:

VOLLEY ACADEMY VALTELLINA E VALCHIAVENNA-IPAG NOVENTA 1-3 (25-16, 7-25, 21-25, 19-25)

VAVV: Manni, Cerutti, Ghia, Merler, Milani, Ferronato, Foscari, Pratissoli, Galatan, Gambarotto, Moreschi. All. Iosi

NOVENTA: Bazzoli, Bussolo (L), Cabazza, Destro (L), Gomiero, Leonardi, Marcuzzi, Pastorello, Poser, Ramingo, Scaccia. All. Gemo