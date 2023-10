L’Anthea Vicenza termina i test pre-campionato con il derby contro Noventa

Si chiude in parità (2-2) l’ultimo test pre-campionato delle ragazze di Vicenza Volley, che sabato 7 ottobre alle 20,30 faranno l’esordio stagionale in B1 femminile al palazzetto dello sport di Vicenza ospitando le cremasche della CR Transport Ripalta. Ieri pomeriggio tra le mura amiche la formazione allenata da Mariella Cavallaro si è testata con le “cugine” dell’Ipag Noventa in quello che è stato un derby informale che poi si riproporrà, questa volta con i punti in palio, in campionato nel girone B della terza serie nazionale “rosa”.

Le biancorosse di casa si sono imposte nel primo e nel terzo set, mentre Noventa ha fatto propria la seconda e la quarta frazione, sempre con il minimo scarto. Tra le padrone di casa, in evidenza le schiacciatrici Chiara Costagli (top scorer con 23 punti) e Chiara Boninsegna (19), mentre in doppia cifra è approdata anche l’opposta Blerona Tasholli (12), in campo nel terzo e nel quarto set.

“Ci siamo testati – spiega Pierantonio Cappellari, secondo allenatore di Vicenza Volley – contro una squadra come Noventa, composta da atlete molto esperte e di qualità che sicuramente punterà ai vertici della classifica. Nel complesso, abbiamo lavorato molto bene nel muro-difesa, con i frutti del lavoro specifico settimanale che si sono visti, mentre abbiamo sofferto maggiormente sul nostro attacco al centro, aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni, mentre nell’attacco ai lati abbiamo offerto una pallavolo più concreta. Nel primo set siamo partiti più contratti rispetto al solito, commettendo più errori, ma nel finale un break in battuta di Costagli ci ha permesso di chiudere 25-20. Nel secondo e nel quarto set ci siamo trovati sotto in maniera importante, ma la squadra è riuscita comunque a gestire la situazione e rientrare nel punteggio, con Noventa che soprattutto nel quarto è stata più lucida nel finale. Il terzo set, invece, ci aveva premiati anche con l’apporto in battuta di Bauce partendo dalla panchina. Ora ci aspettano gli ultimi allenamenti prima dell’esordio in campionato e per questo aspettiamo tutti i tifosi sabato al palazzetto per il nostro debutto stagionale”. Il tabellino del match:

VICENZA VOLLEY – IPAG NOVENTA 2-2 (25-20, 23-25, 25-17, 26-28)

VICENZA VOLLEY: Spinello 1, Costagli 23, Pegoraro 6, Digonzelli 6, Boninsegna 19, Andeng 6, Formaggio (L), Andreatta (L), Simpsi 2, Tasholli 12, Roviaro, Bauce 1. All.: Cavallaro

IPAG NOVENTA: Scaccia 4, Poser 9, Marcuzzi 8, Canazza 5, Gomiero 9, Pastorello 7, Destro (L), Zanguio, Ramingo 2, Bazzoli 4, Leonardi. n.e.: Bussolo (L). All.: Gemo