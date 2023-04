A2: tre sfide ravvicinate per l’Anthea Vicenza che potrebbero regalare la salvezza

Un trittico ravvicinato che dirà molto sulle sorti stagionali. Domenica alle 17 a Lecco l’Anthea Vicenza inizia il ciclo di tre partite nell’arco di otto giorni che lanceranno lo sprint nella pool salvezza di A2 femminile, con la squadra di Ivan Iosi che sfiderà le padrone di casa dell’Orocash. Le biancorosse di Ivan Iosi sono reduci dal 3-0 subìto in casa domenica scorsa per mano del Club Italia che ha fatto scivolare le beriche al sesto posto (il primo che vale la retrocessione), con i 29 punti che valgono una lunghezza di distacco dal Montale quinto e impegnato nella trasferta umbra di Perugia. Tutto è ancora apertissimo, dunque, con Cheli e compagne che affronteranno Lecco e Montale (mercoledì 26 aprile) in trasferta per poi ricevere la visita di Offanengo domenica 30 aprile.

“Sappiamo – commenta coach Ivan Iosi – come ci aspetti una partita complicata. Lecco è una squadra di qualità, con un gioco molto veloce e attaccanti molto abili soprattutto su prima palla di side out, una delle situazioni su cui abbiamo cercato di lavorare. Vorremmo far tesoro della bella gara d’andata ed essere nuovamente una squadra molto intensa, che sbaglia poco e prova a sfruttare le abilità di contrattacco; il nostro servizio è cresciuto e speriamo di mettere in difficoltà le loro abilità sul primo tocco. Per noi è l’ennesima occasione da provare a cogliere e trasformare in modo concreto per poter ridare respiro alla nostra corsa salvezza. Sappiamo che l’obiettivo finale dipende molto da noi e i risultati del week end hanno limitato l’impatto del nostro inciampo contro il Club Italia. In settimana abbiamo lavorato molto bene con un focus molto alto da parte di tutti”.

L’Orocash Lecco è allenata da Gianfranco Milano e occupa il quarto posto in classifica con 33 punti, 4 in più di Vicenza; nelle fila lombarde milita una fresca ex di turno: la centrale pavese Federica Piacentini, lo scorso anno all’Anthea Vicenza Volley. “È la settimana più delicata dell’intera stagione – commenta coach Milano – abbiamo in calendario tre gare (domenica, mercoledì e ancora domenica) che definiranno un po’ di situazioni per tante squadre. Abbiamo il dovere di sfruttare quanto più possibile il turno casalingo sia contro Vicenza e Sant’Elia. In questi giorni pertanto ci stiamo allenando con costanza e cercheremo di fare tutto al meglio”. A dirigere l’incontro tra Orocash Lecco e Anthea Vicenza saranno il primo arbitro Paolo Scotti e il secondo arbitro Antonio Giovanni Marigliano.