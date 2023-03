A2. Ipag Montecchio senza paura contro Brescia: l’obiettivo è conquistare punti

L’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda va in cerca di punti sul campo della Valsabbina Millenium Brescia dopo la sconfitta a San Bonifacio di domenica scorsa con Busto Arsizio. Domenica prossima, alle 17, Maggipinto e compagne affronteranno una formazione che ha chiuso al secondo posto nel girone A della Regular Season e attualmente è quarta nella Pool promozione, con l’obiettivo dichiarato da coach Alessandro Beltrami di raggiungere i playoff.

“Ci aspettiamo un’altra partita molto difficile – dice Mario Fangareggi, secondo coach della squadra berica -. Giochiamo in trasferta contro una squadra che non nasconde di essere stata costruita per la promozione. Del resto, tutte queste partite della Pool promozione ci mettono di fronte ad avversari che si stanno impegnando per cercare il passaggio alla massima serie. Perciò nessun match si prospetta facile. Noi stiamo cercando di acquisire tecnicamente la capacità di mantenere la continuità del nostro gioco. Più di una volta siamo riusciti a fare ottime cose con squadre molto forti. Quindi è fondamentale che riusciamo a mantenere alta la concentrazione ed essere determinati per mettere in difficoltà gli avversari. È importante fare punti, per completare questa seconda fase della stagione nel migliore dei modi”.