Vittoria Rigoldi: "È stato il match più duro che ho mai disputato"

In un Palasport di Dueville bollente di tifo, il beniamino di casa Luca Rigoldi ha difeso sulle 12 riprese il suo titolo Unione Europea di pugilato pesi super gallo, dopo un match al calor bianco. Lo sfidante, il belga Geram Eloyan, infatti, si è dimostrato avversario di ottima levatura, facendo soffrire il detentore della cintura oltre ogni aspettativa.

Partito bene e in netto vantaggio nelle prime sei riprese, il vicentino ha subito un pesante uppercut alla settima, lasciando di lì in poi l’iniziativa all’avversario. Negli ultimi tre round Rigoldi ha stretto i denti e ha ripreso in mano l’incontro, finendo in crescendo nonostante la tremenda fatica che pesava sulle gambe di entrambi i contendenti. Verdetto unanime dei tre giudici a bordo ring (nessun italiano) ma giusti complimenti ad Eloyan, che si è dimostrato all’altezza della sfida, mettendo più volte in difficoltà il vincitore.

Lo ha ammesso a fine scontro lo stesso protagonista italiano: “È stato un confronto durissimo, che mi ha messo in grande difficoltà. Forse la preparazione è stata troppo breve, forse il gran caldo l’ha condizionata, certo posso dire che si è trattato del match più duro da me disputato. Ringrazio il mio pubblico, perché in certi momenti il suo apporto è stato fondamentale. Sapevo che lui era forte e quindi non mi ha sorpreso. Ci sono stati momenti difficili, perché usava molto la testa e nelle ultime riprese il sangue dal naso mi ha disturbato non poco. Inoltre avevo un occhio quasi chiuso e alla fine ci vedevo da una parte sola. Una battaglia, insomma. Ma è in questi casi che uno deve mostrare di avere le palle. Il pugilato è uno sport che insegna a soffrire e io oggi ho sofferto e ho vinto. E questa è l’unica cosa importante.”

