Boxe, Supergallo: Luca Rigoldi mantiene la cintura dell’Unione Europea con una vittoria ai punti su Geram Eloyan

Temperature bollenti al palasport di Dueville venerdì sera 5 agosto 2022 dove alle 21 è scattato l’incontro nel quale Luca Rigoldi, pugile professionista della categoria supergallo, ha difeso il titolo di campione dell’Unione Europea contro lo sfidante belga Geram Eloyan.

Un incontro insidioso per il mestiere e la furbizia del belga che in più occasioni è stato richiamato dall’arbitro per diverse scorrettezze (soprattutto gomiti alti). Se lo aspettava il maestro di boxe di Rigoldi, Gino Freo della società sportiva Boxe Piovese, che aveva avvisato il pugile berico di non prendere sottogamba l’incontro nonostante il curriculum scarno di Eloyan.

E così è stato: Eloyan ha dato filo da torcere a Rigoldi. Il beniamino del pubblico di casa ha sofferto particolarmente nella settima e nella nona ripresa, ma ha saputo sempre reagire nonostante una vistosa tumefazione all’arcata sopracciliare sinistra. Eloyan invece ha subito nella seconda ripresa ed è andato in forte difficoltà già nel terso round. Il settimo round ha visto seriamente in difficoltà il belga e in chiusura la stanchezza ha fatto temere il peggio per Rigoldi, che però si riprende bene e nell’ottavo round manda a terra Eloyan che però si rialza subito aiutandosi con le corde. Interminabili gli ultimi due round con il vicentino che è parso comunque più reattivo: il movimento di gambe, nonostante avesse consumato quasi tutti le sue energie, gli ha permesso di gestire meglio il match rispetto all’avversario.



Verdetto unanime: tutti e tre i giudici hanno dato la vittoria a Rigoldi (118-111; 115-113; 117-111). Rimane comunque uno degli incontri più difficili del campione di Thiene.