Vicenza, aria di burrasca al Menti

Il 2-3 con cui il Lane lascia l’intera posta agli ospiti (prima volta in questa stagione) sancisce un principio di crisi in casa biancorossa: una specie di Halloween in campo, con gli uomini di Baldini a fare i mostri e i fantasmini. Gli uomini di Paci ringraziano e non perdonano. Ora si fa dura per tutti, in casa Lane. Per la famiglia Rosso, che annuncia di poter riconsiderare gli obiettivi alla luce della Waterloo odierna. Per la squadra, che interrompe la risalita in graduatoria e resta malinconicamente dietro a Feralpi, Lecco, Novara, Pordenone e Renate, il quale guida la classifica adesso con 5 lunghezze di vantaggio sui nostri. E per Francesco Baldini, oggi sonoramente beccato dai Distinti (e non era mai capitato in modo tanto evidente). La cosa più preoccupante è che nemmeno il timoniere biancorosso è stato in grado di spiegare la brutta fisionomia del Vicenza rispetto a quello vincente a Sangiuliano. La squadra vista in campo al Menti è stata spesso affettata (e siamo alle solite) dalle ripartenze dei gialloneri, che arrivavano sempre prima sulle seconde palle e sciorinavano un vigore atletico e una velocità di base che il Lane si sognava. Mettiamo assieme tutti questi nodi critici e avremo un quadro inquietante della settimana calcistica. Il mister è a rischio del posto? La mia opinione propende per il no, per diverse ragioni, non ultima quella economica. Ma se Baldini dovesse essere confermato, con quali piani per il campionato? Un posto ai play off che per come sta andando rischierebbe di essere l’obiettivo dei delusi? Altra cosa, poi… Per fare che cosa a gennaio? Un’altra rivoluzione di organico? Oggi pomeriggio, negli ululati del pubblico, è stato coinvolto anche Balzaretti, che sin qui era rimasto fuori dalle contestazioni. Belle gatte da pelare per tutti. E’ un bene, forse, che prima di riprendere col calcio che conta, la strada del Lane sia interrotta dalla partita di Coppa Italia coi cugini dell’Arzignano, bravi a pareggiare in quel di Verona. Insomma, poveri tifosi berici, non c’è proprio pace tra gli ulivi…