Thomas Ceccon: docu-serie “7 atleti, un solo traguardo“

Nella giornata di ieri a Milano si è svolta la presentazione della serie tv “7 atleti, un solo traguardo“, un docu-serie di sette puntate che verrà realizzata nelle prossime settimane. Il tutto è avvenuto presso la Torre Allianz (società finanziaria partner assicurativo mondiale per le Olimpiadi e Paralimpiadi). Questo prodotto racconterà il sogno di sette atleti di partecipare alle Olimpiadi e anche il duro lavoro che c’è dietro questo obiettivo. Tra i protagonisti di questo docu-film ci sarà anche Thomas Ceccon, fuoriclasse vicentino del nuoto, campione iridato dei 50 farfalla e medagliato olimpico nelle staffette 4x100 stile e 4x100 misti a Tokio 2020. L'atleta di Thiene ha parlato del rapporto tra individualità e capacità di fare gruppo in una squadra: "In vasca, nelle gare singole, non ci sono amici, ma poi fuori è importante avere buoni rapporti con i compagni anche per raggiungere obiettivi comuni come una medaglia nella staffetta".

Ceccon è stato scelto, dunque, per creare un team di ambassador Allianz, che poi li sostiene e affianca nella preparazione sportiva e personale in questo viaggio di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024.