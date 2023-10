Serie C1 Rangers Rugby Vicenza: inizia da Verona il campionato del Secondo XV biancorosso

Comincia da Verona il campionato di Serie C1 del Secondo XV biancorosso. Il Comitato Regionale Veneto ha inserito i cadetti della Rangers Rugby Vicenza nel girone 4 della Fase Qualificazione Promozione con Scaligera, Pasian di Prato e Checco Camposampiero.

Per i ragazzi di Coach Nichols, domenica la prima gara con l’esordio al “Gavagnin” di Verona, poi la trasferta in Friuli ed infine la prima in casa con Checco Camposampiero. Quattro squadre per un solo posto. Passa alla fase successiva per la promozione in Serie B solo la prima classificata. Sulla base del piazzamento, le altre formazioni andranno a completare i gironi meritocratici e territoriali.

Calendario Serie C1 girone 4

Fase qualificazione promozione

08/10/2023 ore 14.30

Checco Camposampiero Rugby vs Rugby Cub Pasian di Prato

Scaligera Rugby Verona vs Rangers Rugby Vicenza

22/10/2023 ore 14.30

Rugby Cub Pasian di Prato vs Rangers Rugby Vicenza

Scaligera Rugby Verona vs Checco Camposampiero Rugby

05/11/2023 ore 14.30

Rugby Cub Pasian di Prato vs Scaligera Rugby Verona

Rangers Rugby Vicenza vs Checco Camposampiero Rugby