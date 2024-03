Lane: Nel ricordo del mitico Volpe

L'altra sera, nella sala (strapiena) della Pro Loco di Sandrigo si è tenuto un incontro per ricordare la figura di Gianfranco Volpato, notissimo atleta biancorosso durante il ventennio di serie A. Alla presenza del Sindaco e di vari assessori, nonché della signora Milena, vedova del campione, il compito di ripercorre la carriera di “Volpe” è toccato agli storici sportivi Anna Belloni ed Alessandro Lancillotti, che hanno proiettato numerosi filmati d’epoca, alcuni dei quali inediti.

Ad impreziosire il ricordo c’è stata la presenza al tavolo di alcuni giocatori e amici, come Roberto De Petri, Adriano Bardin, Michelangelo Sulfaro, Paolino Stanzial e Giorgio Biasiolo. Ne è uscito un ritratto tecnico ma soprattutto umano di Gianfranco, terzino tignoso e marcatore instancabile, che ha snodato tutta la sua lunga carriera (255 partite) in serie A con la maglia del Vicenza. Ma è venuto fuori anche il ritratto udi un uomo buono e onesto, sempre pronto ad aiutare i compagni più giovani.

Una persona d’altri tempi. L’occasione ha consentito di ripercorre episodi noti e meno noti della storia del club (che in sala era rappresentato da DG Werner Seeber e dall’Addetto Stampa Sara Vivian) come la salvezza miracolosa a Bergamo nel 1973, la disfatta per 10-0 nel torneo angloitaliano a Blackpool, la scazzottata al Menti ancora con gli albionici del West Bromvich, la lunga tournee negli Stati Uniti culminata nell’incontro coi Cosmos di New York e tanti tanti altri su figure mitiche del Lane, come Puricelli, Berto Menti, Vinicio ecc.

Sono anche intervenuti, ricordando Volpato, l’ex presidente berico Pieraldo Dalle Carbonare e il bomber degli anni ’80 Toto Rondon. Particolarmente gradito il messaggio audio inviato da un altro indimenticato protagonista di quei tempi, Gianpaolo Galuppi, che ha ricordato il gol di testa segnato a San Siro tra Burgnich e Facchetti. Due ore di memorie e di tifo, volate senza nemmeno accorgersene.