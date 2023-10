Diamond Spin di Katowice: primo successo stagionale per Rebecca Ghilardi ed il vicentino Filippo Ambrosini.

Nei giorni scorsi Rebecca Ghilardi ed il pattinatore di Asiago Filippo Ambrosini, coppia di artistico delle Fiamme Azzurre, hanno conquistato il primo successo della stagione imponendosi nel Diamond Spin di Katowice.

I vice-campioni continentali hanno avuto ragione della concorrenza in entrambi i segmenti di gara totalizzando 182.46 punti. Grazie al successo ottenuto in Polonia, Ghilardi e Ambrosini vantano ora sei affermazioni in eventi internazionali. Dal 2011 al 2015, il pattinatore di Asiago ha gareggiato insieme ad Alessandra Cernuschi ,disputando con lei due campionati europei e vincendo un bronzo ai campionati italiani, e, dopo una stagione con Alexandra Iovanna, dal 2016 ha formato appunto una nuova coppia con Ghilardi.

Nella stagione in corso, i pattinatori italiani hanno già collezionato sette affermazioni e undici podi in eventi internazionali della categoria maggiore. Finora, le coppie di artistico hanno recitato la parte del leone con tre successi e ben sette piazzamenti nelle prime tre posizioni.