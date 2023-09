Buono il punto a Verona ma niente calcio champagne

Le pagelle del "Baffo" Belloni

CONFENTE 6+: tutto sommato una serata di ordinaria amministrazione. Da ricordare in particolare solo una buona parata su Casarotto al 39’. Niente da fare sul gol.

IERARDI 6-: la sua prestazione odierna non resterà negli annali del calcio biancorosso. Fa il suo con impegno ma non senza qualche sbavatura evitabile. Ancora in cerca della forma migliore.

GOLEMIC 6: partita gagliarda ma non certo la migliore sin qui disputata con la nuova maglia. Qualche rudezza qua e là, giusto per far sentire ai veronesi il morso dei denti. Buono il salvataggio di testa al 28’.

LAEZZA 6,5: ancora una buona gara difensiva, con qualche tentativo generoso di dare una mano alla pinta della squadra. Un tiro senza pretese al 51’, un altro sbilenco al 71’, ma anche una chiusura efficace al 78’.

TALLARICO 6-: per un’ora cerca di scaricare sulla fascia l’energia dei suoi garretti ma non trova varchi interessanti. Come esordio dal primo minuto, tuttavia, non fa una brutta figura.

(DE COL) 6: partecipa alla mezzora nella quale il Lane di fa più intraprendente. Da ricordare un suo buon traversone che attraversa pericolosamente tutta l’area della Virtus.

CAVION 6-: una gara di sostanza, nella quale corre moltissimo ma purtroppo non sempre in modo lucido. Stavolta non trova conclusioni dalla distanza, salvo al 51’ con un tiro molto debole.

(TRONCHIN) n.g.: il suo ingresso per pochi minuti non lascia il segno

ROSSI 6-: fa il suo dovere, ma il contributo al match non è così significativo come in altre occasioni. Ci prova al 9’ ma poi si limita a far legna, senza incantare.

(RONALDO) 6-: entra fresco e forse ci si sarebbe aspettato un impatto più decisivo. Dà comunque il suo contributo al forcing finale con un tiro insidioso all’80’. Ma perde anche qualche palla e commette un fallo che avrebbe potuto creare guai.

PROIA 5/6: va a sprazzi, con più ombre che luci. Dopo due conclusioni verso la porta di Sibi (al 2’ e al 19’) si perde un po’ nella mischia e non dà troppo fastidio ai veronesi.

(JIMENEZ) 5/6: stavolta il suo ingresso non giova troppo al Vicenza. A fine gara si insinua bene in area gialloblù ma perde l’attimo giusto per il tiro, magari di punta. E’ un difetto che deve correggere.

COSTA 6,5: spinge moltissimo, ogni volta che vede il corridoio libero e mette in mezzo qualche pallone interessante. Poteva aver miglior fortuna la sua conclusione al 29’.

PELLEGRINI 5,5: l’ex Reggiana non incanta. Un tiro al 3’ e dopo 57 minuti di poca sostanza viene richiamato giustamente negli spogliatoi. Se ha in mente di fare il vice Loco, deve alzare l’asticella.

(ROLFINI) 6+: ancora una volta un buon approccio con l’incontro. Il suo ingresso dà velocità alla prima linea e coincide con il momento più convincente della squadra. Sua l’azione che porta al penalty.

FERRARI 6: prosegue per quasi tutta la gara il suo momento di involuzione (a parte un tiro rimpallato al 46’ e uno deviato al 48’). Ma in zona Cesarini sembra ritrovare l’antica furia guerriera, come all’85’, al 90’ e al 92’. Speriamo sia un segnale. Ineccepibile l’esecuzione dagli 11 metri.

All. DIANA 6+: il suo Vicenza (che il mister osserva dalla tribuna) gioca una partita senza infamia né lode. E’ vero che gli uomini di Fresco sono avversari pericolosi, però la squadra berica si limita a fare il suo compitino e solo nel secondo tempo mostra qualcosa di più. Il suo credo tuttavia è supernoto (e ha dimostrato di funzionare): subire poco, non perdere e dare continuità alla classifica. Il pareggio al Nocini, da questo punto di vista, va anche bene. A meno che non ci si aspettasse un calcio champagne che non si è visto. Al massimo calcio Durello…