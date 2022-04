Vicenza-Lecce, grave episodio: "bombardamenti" in campo, Contini a terra tramortito viene sostituito

Petardi al 25' della ripresa cadono dalla Curva Nord occupata da oltre 1250 tifosi del Lecce. A terra il portiere del LR Vicenza l'italo-ucraino Contini che viene soccorso dai sanitari della panchina biancorossa e che viene sostituito dal mister Francesco Baldini con Grandi.

Un episodio che potrebbe inficiare il risultato del campo tra LR Vicenza e Lecce, ma bisognerà aspettare eventualmente la giustizia sportiva.

Al 24' dell secondo tempo Strafezza era riusito a portare in vantaggio i giallorossi del Salento. Nel festeggiare si è tolto la maglia ed è stato sanzionato con un giallo dall'arbitro. La curva Nord, ovvero i tifosi del Lecce, hanno acceso una serie di fumogeni e petardi.

Uno di questi è esploso alle spalle del portiere del Vicenza.

L'arbitro Mariani (arbitro di grande esperienza) però non ha sospeso il match e dopo 11' la partita è ripresa con i giocatori di entrambe le squadre che sono interventuti di persona per raddrizzare i display luminosi sotto la Curva Nord.

Se dovesse intervenire a posteriori il Giudice sportivo il risultato della partita potrebbe essere determinato da un risultato a tavolino: forse un 3-0 per il LR Vicenza. In realtà dovrebbe esserci stata la sospensione del match e questo non è avvenuto.

Da segnalare comunque che l'arbitro è comunque tenuto per evitare problemi di ordine pubblico a terminare il match se vi fossero le condizioni.