Il Lane vince oltre zona Cesarini: i due gol nel recupero, Vicenza-Lecce, 2-1

Primo tempo giocato a ritmi sostenuti con il LR Vicenza che ci prova più degli avversari salentini: Diaw dopo una manciata di secondi impegna il portiere del Lecce con un diagonale deviato dall'estremo difensore. Occasione al 11' ancora per Diaw che spreca su assist di Ranocchia. Il più pericoloso dei salentini pare essere Coda, ma si mette in luce davanti alla poorta anche Strefezza al 16' che impegna seriamente Contini costretto alle acrobazie per salvare il risultato.

Poi per il Vicenza calciano verso la porta DaCruz autore di una bella incurzsione solitaria al 24'; al 25' Ranocchia batte a rete ma abbraccia il pallone l'estremo Gabriel.

Al 32' Lukaku si "mangia" letteralmente un gol fattosparando la palla in Curva Nord.

In chiusura di tempo da segnalare il giallo a Lucioni al 38' per un fallo tattico su Diaw e allo stesso centravanti vicentino per un fallo su Di Mariano.



Nella ripresa il Lecce reagisce dopo la predominanza nella prima ffrazione dei biancorossi. Al 11' palo di Coda su punizione: occasionissima!

Dal 14' il Lecce sembra indiavolato alla ricerca del gol.

Strefezza dopo alcuni tentativi andati a vuot verso la porta di Contini, va in rete al 24' e porta in vantaggio il Lecce.

E la Curva Nord dei tifosi giallorossi esplode di gioia e alcuni tifosi lanciano fumogeni e petardi in campo.

Uno dei petardi esplode vicino al portiere Nikita Contini che tramortito si accascia.

Passano 11' minuti in cui l'arbitro interrompe il gioco e verifica se vi siano le condizioni per proseguire.

Mister Baldini è costretto a inserire il portiere Grandi per Contini.

Poi arriva la girandola delle sostituzioni.

Al 46' di gioco fallo su Meggiorini in area e il VAR offre le prove per il penalty: l'arbitro assegna il tiro dal dischetto e batte lo stesso attaccante, ma il portiere Gabriel para. Il direttore di gara però fa ripetere per irregolarità della posizione del portiere. Batte Diaw e segna. E' pareggio.

Poi al 102' minuto di gioco qiando tutto sembra perduto per i colori biancorossi segna il giovane talento Filippo Ranocchia che di sinistro beffa Gabriel: è il 2-1 della vittoria per gli uomini di Baldini, una vittoria che fa sperare ancora nella salvezza in B.



TABELLINO - LR VICENZA-LECCE, 2-1 (0-0)

VICENZA (3-4-2-1): Contini (29' st Grandi); Brosco, De Maio, Bruscagin (29' st Giacomelli); Maggio, Zonta (16' st Meggiorini), Cavion (50' st Dalmonte), Lukaku (29' st Crecco); Da Cruz, Ranocchia; Diaw.

IN PANCHINA: Giacomelli, Pasini, Padella, Bikel, Boli, Cappelletti, Cester, Alessio.

ALLENATORE: Baldini

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin (35' pt Helgason), Hjulmand, Gargiulo; Strefezza (39' st Ragusa), Coda, Di Mariano (39' st Lisykowski).

IN PANCHINA: Bleve, Plizzari, Tuia, Bjorkengren, Barreca, Calabresi, Majer, Asencio, Rodriguez

ALLENATORE: Baroni

ARBITRO: Maurizio Mariani Aprilia (Latina)



24' st Strefezza (L); 49' st Diaw (V) su rigore, 58' st Ranocchia (V).: Giornata mite, cielo velato, temperatura sui 20° C, campo in ottime condizioni. Ammoniti: Lucioni, Diaw. Angoli: 6-7. Recupero: 3′, 14′.