Vicenza-Cesena, quarti playoff: le probabili formazioni dell’andata

Sabato 27 maggio 2023 alle ore 20 e 30 allo stadio Romeo Menti scattano i quarti di finale per il LR Vicenza che incontra il Cesena. Un match importante in cui i biancorossi debbono segnare il più possibile per andare poi a Cesena il 31 maggio (alla stessa ora) per il ritorno che sarà decisivo.

Le due formazioni assai probabili sono le seguenti:

LR VICENZA (4-2-3-1): Confente, Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco, Ronaldo, Cavion, Stoppa, Dalmonte, Della Morte, Ferrari.

ALLENATORE: Dan Thomassen



CESENA (3-4-1-2): Toffo; Ciofi, Prestia, Celiento; Adamo, De Rose, Brambilla, Calderoni; Chiarello; Shpendi, Corazza.

ALLENATORE: Domenico Toscano

ARBITRO: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore