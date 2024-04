Ufficiale: Raul Talarico in biancorosso sino al 2026

La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Raul Talarico, sino al 30 giugno 2026.

Talarico, centrocampista classe 2002, vicentino di Sarego, veste la maglia biancorossa fin da piccolo con la quale ha svolto tutto il percorso nelle giovanili, sino alla formazione Primavera.

In questa stagione è sceso in campo in 15 partite, siglando una rete e fornendo due assist.