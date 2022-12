Qui LR Vicenza: a Sesto San Giovanni senza Ferrari e Ierardi squalificati

Ci saranno assenze importanti per il LR Vicenza di mister Francesco Modesto nella trasferta di Sesto San Giovanni prevista per venerdì 23 dicembre 2022. Si tratta ella prima giornata di ritorno del campionato di serie C girone A.

Non ci saranno ben due giocatori: il primo nel reparto arretrato, la difesa, e si tratta di Mario Ierardi squalificato dal giudice sportivo per un turno. Il giocatore è stato espulso per doppia ammonizione nell’ultimo match con il Piacenza al Menti.

In attacco mancherà Franco Ferrari che è arrivato alla decima ammonizione in campionato raccolta proprio nell’ultima gara. Anche per lui un turno di squalifica.

Dopo la gara col Piacenza il giudice sportivo ha anche diffidato Freddi Greco arrivato a nove ammonizioni.

MULTA DI 1500 EURO AL LR VICENZA

La squadra biancorossa è stata anche multata con una sanzione pari a 1500 euro per un coro che al 37’ e al 47’ minuto del primo tempo è stato intonato dalla Curva Sud. Secondo la magistratura sportiva che ha giudicato ciò che è stato registrato dall’arbitro si tratta di “cori oltraggiosi nei confronti di istituzioni calcistiche”.

Infine è stato multato con 500 euro di ammenda e un turno di squalifica il preparatore atletico del LR Vicenza Alessandro Dalmonte, espulso dalla panchina durante il match Vicenza-Piacenza.