Qui FC Arzignano Valchiampo: il centrocampista Lorenzo Bordo resta in gialloceleste

Serie C

Serie C

La società FC Arzignano Valchiampo in una nota ha comunicato che Lorenzo Bordo, centrocampista, proseguirà il rapporto con la prima squadra gialloceleste.

Arrivato dalla Turris nell’estate 2022, sottoscrivendo con il club un contratto biennale fino al 2024, il calciatore viterbese classe 1996 è subito diventato importante per il gruppo diretto da mister Giuseppe Bianchini, impreziosito dalle sue qualità tecniche e dai suoi valori umani. Ha vestito (e vestirà ancora) la maglia numero 8 e indossato la fascia di capitano in più occasioni del campionato appena concluso.