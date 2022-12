Pro Sesto-LR Vicenza: formazioni probabili oggi in campo allo stadio "Ernesto Breda"

Per mister Modesto è molto probabile che la punta che scende in campo alle 14 e 30 nel milanese sia Rolfini sostenuto da Stoppa e Giacomelli che potrebbe fare staffetta con Jimenez. Al centro la coppia Cavion Scarsella. In difesa sin dal primo minuto Cappelletti