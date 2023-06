Lane, ovvero il silenzio degli innocenti

Calma piatta e silenzio tombale sui movimenti di mercato in Largo Paolo Rossi.

Al di là delle voci fantasiose (la più divertente avrebbe voluto il Boemo sulla panchina berica) le voci più serie danno Toscano più vicino alla conferma a Cesena e Artiglio Tesser mai più contattato dal Vicenza. Quanto al DS Faggiano è ipotizzabile un problema di ingaggio troppo alto. Il silenzio di cui si parlava, nella migliore delle ipotesi, potrebbe significare che il Lane abbia già in portafoglio un si per i due posti chiave ma che non faccia annunci ufficiali per non bruciare l’accordo.

Se così non fosse, il ritardo a chiudere sarebbe davvero imbarazzante, se non inspiegabile. Cosa può esserci scritto nel taccuino di Sagramola? Io azzardo Faggiano/D. Rossi, ma il mio è solo un parere. Non punto invece ne’ su Maran (che punta in alto) ne’ su Diana, troppo caratteriale per una piazza che chiede anche serenità, come quella biancorossa. Un altro Lerda, direi. Stiamo a vedere quanto ci metterà la società a farci sapere qualcosa di certo. In attesa dell’Adunata a Fellette di Romano d’Ezzelino…