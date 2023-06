Lane a caccia di tecnico e ds: trattative in alto mare

Pare più lontana la prospettiva di vedere Faggiano nel ruolo di DS biancorosso. Per qualcuno non c’è stato un problema di ingaggio ma l’anno scorso il dirigente ex blucerchiato percepiva un compenso (così abbiamo saputo da Genova) di circa 750.000 euro annui. Era serie A lo sappiamo ma era difficile ipotizzare che si sarebbe accontentato dei 160.000 offerti. Tesser.

Si allontana così la definizione di un ruolo chiave e con essa la suggestione che il nuovo direttore avrebbe tirato la volata al suo delfino in panchina, cioè D’Aversa. Proprio per quel che riguarda gli allenatori, il Lane non si è più fatto vivo con Artiglio. La possibilità più concreta (anzi, meno remota) è quella che Sagramola convinca Delio Rossi a trasferirsi al Nord.

Nella conferenza stampa di commiato da Foggia, l’ex mister rossonero ha sottolineato i problemi avuti in termini di pressione ambientale e di stress. Di sicuro non percepiva un ingaggio monstre, per cui Vicenza potrebbe allettarlo. Ma come al solito Largo Paolo Rosso non è l’unica stanza dei bottoni che lo sta puntando. Oggi è il solstizio d’estate. Sarà forse opportuno spostare tutta la dirigenza biancorossa a Stonehenge prima che la contrazione delle giornate renda ancora più tribolata la ricerca dei nomi giusti?