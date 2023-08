Memorial Santagiuliana numero 18: al Menti il Vicenza cala il poker sull’Arzignano (4-0)

Amichevole tutta di serie C per le due vicentine nel 18esimo Memorial Alfonso Santagiuliana. Il LR Vicenza alla fine batte l’Arzignano Valchiampo per 4-0.

I giallocelesti resistono tutto il primo tempo Già dopo due minuti c’è l’occasione da gol per Della Morte, ma il portiere gialloceleste blocca la palla. Al 12’ l’occasione di Lunghi per i giallocelesti è debole e centrale e il portiere biancorosso para facilmente. Al 13’ del primo tempo De Col prende un palo. Ancora protagonista l’esterno De Col che al 36’ offre un bel pallone a Ferrari che di testa trova poi la parata di Raina.

Il Vicenza va a rete nel recupero della prima frazione di gioco con Ferrari che sblocca il risultato su assist di De Col.

Nella ripresa al 14’ De Col prende un secondo palo e dal 20’ comincia la girandola dei cambi.

Il raddoppio dei biancorossi arriva dai piedi di Jimenez su assist di Costa: è il 2-0.

Al 33’ su assist di Tronchin è Proia a battere a rete dal limite dell’area: è il 3-0.

Al 38’ c’è la rete di Tronchin con un tiro dal limite dell’area. E’ il definitivo 4-0.

Al 45’ del secondo tempo è Piana che prende la traversa: il legno nega la rete della bandiera per i giallocelesti.



TABELLINO - LR VICENZA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, 4-0 (1-0)

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente (31’ st Massolo); Ierardi (36’ st Valietti), Golemi? (28’ st Cappelletti), Sandon (42’ st Tonin); De Col (21’ st Talarico), Cavion (36’ st Manfrdonia), Ronaldo (21’ st Tronchin), Costa (36’ st Lattanzio); Della Morte (28’ st Jimenez), Greco (21’ st Proia); Ferrari (28’ st Rolfini).

IN PANCHINA: Brzan.

ALLENATORE: Aimo Diana.

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Raina; Cariolato (36’ st Davi), Molnar (44’ st Campesan), Piana, Gemignani (36’ st Bernardi); Barba (21’ st Lakti), Casini (21’ st Bordo), Antoniazzi (36’ st Zanon); Lunghi (36’ st Centis); Grandolfo (21’ st Balde), Parigi (36’ st Canato).

IN PANCHINA: Pigozzo, Boseggia, Masiero, Milillo, Valerio.

ALLENATORE: Giuseppe Bianchini.

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

RETI: 46’ pt Ferrari (V); 31’ st Jimenez (V), 34’ st Proia (V), 38’ st Tronchin (V).

NOTE: serata calda e umida e la temperatura supera i 30 gradi; campo in buone condizioni. Spettatori: 1.686. Ammoniti: Costa (V), Ronaldo (V), Parigi (A). Angoli: 3-4. Recupero: pt 1', st 3'.