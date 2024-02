Guai a sottovalutare il Renate

Mister Vecchi guarda all’incontro di sabato in quel di Renate come al prossimo tassello del nuovo corso berico. “Non sarà una passeggiata – dice in conferenza stampa – perché loro sono una squadra che ha sempre fatto bene in serie C e quest’anno si è rinforzata inserendo altri elementi esperti della categoria. Che sia una formazione temibile è dimostrato dalla vittoria che hanno colto nell’ultimo turno a Trieste. Guai a prenderli sottogamba…”

Si tratta di un rischio che il suo nuovo Vicenza non corre.

“Per noi la strada è unica. Dobbiamo portare avanti il nuovo spirito e non cullarci sugli allori. I buoni risultati ci hanno dimostrato che, lavorando in un certo modo, si possono raggiungere grandi obiettivi. E’ un effetto a catena…”

Purtroppo, a rovinare la magìa, c’è un’infermeria bella gonfia…

“È vero. Oltre a Golemic squalificato, dovremo reinventarci tutto la linea visto l’indisponibilità di Laezza (che speriamo di ritrovare tra un paio di turni, contro gli alabardati), De Col (che forse tornerà arruolabile contro il Fiorenzuola) e Costa non al 100% per i postumi dell’influenza. Ho anche un altro paio di elementi non proprio in forma, ma spero che possano farcela. Com’è evidente soprattutto la difesa risulta in sofferenza. Per questo penso di restare col modulo a tre, dando un’importante occasione ad almeno uno tra Lattanzio e Fantoni. Il centrocampo dovrà però essere ancora più compatto e attento per fare filtro, ma avete visto come la prima linea si dia un gran da fare per aiutare al massimo in fase di copertura.”

Il solito dubbio riguarderà gli uomini da affiancare in avanti a Ferrari.

“Della Morte ha fatto benissimo, ma anche Proia si è fatto apprezzare in quella zona di campo e questo ci concede una valida opzione. Quanto all’attaccante per far da spalla al Loco, sia Pellegrini, che Rolfini e Delle Monache ci stanno dando dentro per guadagnarsi il posto. Mi sta benissimo e ho spiegato loro che quando si gioca in una società forte come il Vicenza, nessuno può garantire il posto da titolare. Anzi, gli attaccanti sono statisticamente tra quelli che vengono più spesso sostituiti. Sta a loro, sia che giochino dall’inizio o che entrino in corso di gara, buttare n campo il meglio che hanno per mettermi in difficoltà nelle scelte. Per El Loco un discorso a parte: per carattere, per struttura e per natura, lui è uno capace di restarmi in partita per 95’ senza calare di intensità. Per noi è insostituibile!”