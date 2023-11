Il Lane aggancia il quarto posto: le pagelle del Baffo

Le pagelle del Baffo

CONFENTE 6: un’uscita funesta al 36’. Al 65’ si oppone a un primo tiro e un minuto dopo para ancora su Petrelli. Per lui una giornata di relativa tranquillità. L’attacco della Pro non è gran cosa…

DE COL 5: il mister l’ha preferito a Ierardi, confidando nella maggiore capacità dell’ex atesino di spingere in avanti. Peccato che questo impeto sulla fascia si veda poco. Quasi nulla…

GOLEMIC 6: al 31’ mette lo zampino nel gol del vantaggio. Gli ospiti protestano molto per un fallo su Gotti ma l’arbitro non sanziona. Una gomitata ingenua alla fine del primo tempo gli costa il giallo.

LAEZZA 6,5: un tiro alle stelle al 12’. Ad inizio ripresa anche lui rimedia l’ammonizione su un fallo inutile. Riaverlo là dietro, però, è un’iniezione di tranquillità.

TALARICO 6/7: un cross sballato al 10’. Buono invece il traversone al 12’. ci prova dalla distanza al 39 ma la mira è alta.Grande giocata al 75’: meritava di più. Da rivedere presto.

TRONCHIN 6,5: al 20’ sinistro inguardabile. Ancora una conclusione sbilenca al 63’. Convincente però la sua posizione in campo, come cavalier servente di Ronnie. Va a caccia di palloni e fa filtro nella zona nevralgica del campo. Deve educare il piede quando punta la porta.

ROSSI n.g. : pochi minuti con qualche passaggio per far passare il tempo

RONALDO 5: punizione a lato al 10’. Al 25’ tira malissimo il penalty concesso per ingenuo falle di mano di Giorgeschi. Cerca di farsi perdonare un minuto dopo ma il portiere si oppone ancora. Al 51’ ci prova nuovamente ma il suo bolide è rimpallato. La sua prova non sarebbe male, a parte l’erroraccio dagli undici metri.Che non è affatto colpa trascurabile…

GRECO 5: una gara tutto sommato deludente. Forse non gli piace la posizione ma non fa vedere niente che ci ricordi il Freddy dei tempi migliori, specie quando punta l’uomo nell’uno contro uno.Un giocatore da recuperare in fretta.

SANDON n.g.: all’82’ si fa trovare pronto per calciare da due passi, ma colpisce in pieno volto il portiere.

SCARSELLA 5,5: assist di testa per il raddoppio berico. Poco altro e comunque niente di paragonabile alla gara con la Pro Patria. Da lui ci si aspetta molto di più… Già dalla Coppa, magari.

PROIA n.g.: una comparsata di ordinaria amministrazione

DELLA MORTE 7,5: tiro stoppato al 9’. Gran botta al 15’ parata bene da Botti. Al 31’ sul rimpallo malandrino trova il tiro che porta avanti il Lane. Suo il traversone del 2-0. E’ senz’altro lui “elhombre del partido”. Quando sfodera le sue giocate sulla fascia tutto il meccanismo berico trae sommo giovamento.

JIMENEZ n.g.: anche per lui una passerella buona solo per le statistiche

ROLFINI 6/7: al 4’ è un po’ egoista. Al 39’ gira bene di testa ma la palla esce di poco. Ci riprova di piede al 49 ma Gotti para. Al 67’ si fa trovare pronto per siglare il raddoppio di testa. Disputa una partita convincente, piena di buona volontà e di gamba svelta.Vai così, Cobra…

PELLEGRINI n.g.: nella ventina di minuti di competenza sul taccuino non resta niente di memorabile

All. DIANA: stavolta azzecca alcune mosse decisive, come la fiducia accordata a Talarico, la maglia lasciata a Tronchin e la scelta di impiegare Rolfini invece di Pellegrini. La crescita decisa delle quotazioni di Della Morte fa bene al suo gioco, anche se non si tratta ancora di spettacolo. La figura ignobile rimediata a Legnago avrebbe potuto lasciare il segno sulla psiche dei suoi, che invece sono riusciti a cancellare i fantasmi e a tornare subito alla vittoria. Si capisce che gli fa male la delusione manifestata dal pubblico, ma come dar torto ai tifosi. Il mister e i suoi ragazzi sanno benissimo che il feeling con la piazza si ricostruisce solo con i risultati. Il resto sono solo chiacchiere da Bar Sport.