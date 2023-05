Stavolta la ripresa premia il Lane: le pagelle del "Baffo"

Le pagelle del "Baffo"

CONFENTE 6,5: al 76’ si disimpegna molto bene su D’Amico. All’84’ si oppone bene a Corradi. Quando l’incontro volge alla fine si esibisce in tre uscite efficaci, mantenendo integra la porta del Vicenza.

IERARDI 6: al 61’ mette in mezzo un radente che meriterebbe miglior sorte ma non arriva nessuno. Si vede che non è recuperato al 100%: limita le sgroppate in avanti e ha qualche problema a chiudere sulla sua fascia. Ha solo bisogno di tempo.

PASINI 6: dei due centrali è quello che convince di più, anche se gli attaccanti della Pro Sesto fanno più paure di quello che dovrebbe essere. Gli tocca spesso di gestire l’avvio dell’azione e in generale non se la cava male.

CAPPELLETTI 5,5: ci prova di testa all’8’ e replica al 32’ ma il portiere para. Al 26’ si fa fumare in velocità dall’avversario diretto. Ed era già successo in precedenza. L’impressione è che fisicamente sia un po’ agli sgoccioli.

GRECO 5/6: tocca tanti palloni ma non riesce mai ad innestare il suo turbo per mettere in crisi la retroguardia lombarda. Non sta passando un grande periodo di forma, nemmeno oggi tornato nel suo ruolo più congeniale.

(BELLICH) 6+: una decina di minuti durante i quali si fa apprezzare per arginare i tentativi di recupero degli avversari.

JIMENEZ 6,5: è suo il calibrato cross che propizia il vantaggio berico. C’è ancora il suo zampino nel raddoppio del Lane. In ombra nella prima frazione di gioco, è invece utilissimo nel secondo tempo, durante il quale si muove con lucidità e grinta.

RONALDO 5,5: un tiro sbilenco al 28’ e una punizione senza esito sempre nel primo tempo. Nella ripresa subisce un colpo e alla fine deve chiedere il cambio. Nei suoi 67 minuti in campo tanti troppi errori. Fa il metronomo per tutta la squadra ma ogni tanto sbrodola malamente.

(CAVION) 6: mezzora per gestire con giudizio il (timido) tentativo di Fort Apache degli ospiti.

DALMONTE 6+: al 15’ occasionissima sprecata. Al 36’ sbaglia una conclusione in modo goffo. Ad inizio gara si vede che non è in partita. Ma poi cresce e al 65’ indovina un mortifero sinistro che vale il raddoppio. E il “pero” gli alza la media…

(DELLA MORTE) n.g.: entra e non fa a tempo a lasciare traccia

SCARSELLA 5+: alla fine del primo tempo cerca il tiro ma gli va fuori. Mette lo zampino nell’1-0. Ma per il resto il suo passaggio per la gara non lascia segni tangibili.

(BEGIC) 7: al 59’ lascia partire un bel tiro appena alto. Minuto 64: il suo missile è stoppato da capelli. Ancora lo sloveno pesca bene Ferrari che non sfrutta. La sua chiamata alle armi al 54’ cambia di molto il volto della partita: velocità, intraprendenza, coraggio nella verticalizzazione. L’Albinoleffe lo soffre terribilmente.

STOPPA 6+: al 15’ avrebbe l’opportunità per far male a Del Frate ma cicca. Al 49’ si fa trovare in posizione perfetta per sparare nel sacco: 1-0. Al 63’ riceve dal Loco ma non centra la mira. Ha disputato una partita altalenante: in certi frangenti un guastatore pericoloso, in molti altri un po’ pasticcione. Ma il gol è gol

(ZONTA) 6: anche lui dà un buon contributo alla causa comune, mettendo al servizio dei compagni un buon filtro in mezzo al campo.

FERRARI 6 di stima: al 40’ prende il giallo per proteste. Il difensore lo brutalizza dal primo minuto all’ultimo ma bisognerebbe pensare che nei play off ogni due ammonizioni scatta la squalifica. Al 61’ non trova la conclusione giusta. Al 74’ si gira bene ma la sua botta finisce sul corpo dell’estremo difensore. Ancora una sbavatura al 77’. Ha lottato come un leone, ha preso un sacco di botte, ma ha anche sbagliato certe stoccate su cui di solito non perdona.

All. THOMASSEN 7: mette in campo una formazione giudiziosa, usando tutte le pedine che ha a disposizione. La scelta di riaffidarsi Ierardi e Dalmonte paga, come pure la fiducia a Jimenez. Meno l’inserimento di Scarsella, che resta un po’ in ombra. La squadra, che nel primo non era piaciuta, restando all’asciutto di tiri in porta, alla lunga trova equilibri e soluzioni efficaci. La formazione di Andreoletti è stata un avversario tosto, che ha cercato di opporre ad un Vicenza assai più qualitativo uno schieramento tattico ostico e fastidioso. Nell’economia della doppia gara, va detto, il Lane ha mostrato di più, meritando il passaggio del turno. Ora non resta che attendere domani per gli accoppiamenti (ore 12 diretta Sky Sport 24). Gli esperti dicono che al Vicenza toccherà la Virtus Entella o una delle seconde classificate. Vedremo… Intanto segnaliamo che al raggruppamento successivo sono passate ai quarti il Foggia (miracolosa rimonta a tempo scaduto sul Cerignola per 3-0), il Lecco, il Pescara e appunto l’Entella, cui si aggiungeranno nel sorteggio Pordenone, Cesena e Crotone.

LE PAROLE DEL TENENTE DAN

“E’ stata una partita dai due volti, anche se alla fine avremmo meritato uno scarto più ampio. Quello che più mi è piaciuto è che abbiamo fatto i conti con le nostre difficoltà, riuscendo bene a stare nelle difficoltà che l’avversario ci ha procurato. Importante è stato il gol subito ad inizio, mettendo subito in pratica quel che ci eravamo detti nello spogliatoio. Non era facile trovare la chiave giusta, perché loro giocavano con 5 dietro protetti da altri 4 più su. Se ci riusciamo poi viene fuori la nostra grande qualità. Oggi l’accoppiata Ronaldo/Jimenez ha dato i suoi frutti e nel secondo tempo abbiamo dominato il campo. Merito anche dei rincalzi chiamati in campo che sono entrati subito alla grande. L’atteggiamento di fronte agli ostacoli è quello giusto, quello che chiedevo io. Ma non chiedetemi cosa penso dei possibili prossimi avversari. Fino a qualche minuto fa ero superconcentrato sulla partita di oggi. Aspettiamo domani e poi ne parliamo.”