Il gattomercato alla verifica di Gio’ Lopez

Nell’odierna conferenza stampa Aimo Diana parla della campagna acquisti/vendite e fa il quadro sull’incontro di domani al Menti.

“Abbiamo molta curiosità per la gara che ci attende, perché un conto è prepararsi, un conto giocare. Stamattina ho parlato ai ragazzi non tanto di tattica, quanto del fatto che quello che ci aspetta è il primo esame vero, con i punti pesanti. Sarà difficile perché i giocatori entreranno in un clima che per qualcuno non è abituale: migliaia di spettatori, aspettative della piazza, critiche, i primi fischi ai nostri errori. Tutti saremo coinvolti, in primis il tecnico. Quel che dovremo mostrare ai tifosi è la mentalità diversa, chiedendo loro di valutare il nostro impegno, senza dimenticare che la corsa si fa lungo 38 partite. Abbiamo lavorato molto e non si può pretendere di raccogliere subito tutti i risultati ma c’è una cosa che voglio immediatamente, la convinzione di puntare in alto. Perché solo così si raccoglie, me lo dice l’esperienza. Bisogna vincere di squadra, non individualmente. Mi chiedete come mai abbiamo deciso di cedere Cappelletti e non Di Maio. Mi piace essere sincero e trasparente: entrambi erano sulla lista dei partenti e quando non è arrivato il centrale su cui avevamo messo gli occhi si è trattato di fare una scelta. Io ho puntato su De Maio non perché Cappe valga di meno, ma solo per una valutazione di opportunità, che ha premiato l’elemento più strutturato fisicamente. Voglio precisare che in questo frangente Cappelletti si è dimostrato umanamente e professionalmente inappuntabile. Quanto a Tronchin non ce lo siamo ancora fatti scappare: c’è tempo per incontrarci e convincerlo della bontà della nostra offerta. Credo nel ragazzo, che sin qui si è impegnato alla grande. Circa la formazione di domani ho ancora qualche riserva, anche perché oggi Ierardi ha preso un brutto colpo al fianco e lamenta ancora un doloretto al ginocchio. Decideremo domattina.”