LR Vicenza: la programmazione degli allenamenti fino a mercoledì 1 novembre

Dopo la sconfitta subita sul campo del Fiorenzuola, il Vicenza è tornato al lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni. In mattina la squadra di Diana ha tenuto il classico allenamento allo Sporting 55, in vista della sfida al Padova, che si terrà domenica 29 ottobre allo stadio Menti di Vicenza.

Questo il programma degli allenamenti che si terranno sempre allo Sporting 55 nei prossimi giorni, oltre alla gara di domenica:

Sabato 28/10, allenamento alle ore 11:00;

Domenica 29/10, ore 14:00 LR Vicenza-Padova;

Lunedì 30/10, allenamento alle ore 10:30;

Martedì 31/10, allenamento alle ore 15:00;

Mercoledì 01/11, allenamento alle ore 10:30