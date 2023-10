"Non siamo ancora noi: parla la classifica"

Che cosa vi siete detti in questi tre giorni dopo Trieste?

“Abbiamo analizzato il buon primo tempo ma soprattutto la deludente ripresa con l’uomo in più. Non siamo assolutamente contenti di quel che è successo al Nereo Rocco. Possiamo argomentare su quel che vogliamo ma i 6 punti di distacco dalla capolista parlano chiaro. Era un’occasione ghiottissima per mangiare punti ad una diretta concorrente e non ci siamo riusciti. Perché? Beh, 1 solo gol in tre partite è già una risposta chiara. I numeri dicono che siamo sotto standard, ma non è solo un problema degli attaccanti. Anche dai centrocampisti come Ronaldo, Proia, Della Morte ecc. ci aspettiamo di più…”

Paghiamo lo stallo del Loco?

“Ferro non è ancora al 100% lo sappiamo e poi per un bomber stare a secco non è certo la via migliore per tornare in forma. Va detto però che non dovremmo fare affidamento sui gol del nostro cannoniere. Non mi aspetto da lui 25 gol, preferisco un contributo più corale alle reti della squadra. A Trieste abbiamo ritrovato sprint solo nell’ultimo quarto d’ora, ma bisognava andare in forcing ben prima.”

Domani cambierà qualcosa, magari una difesa a quattro?

“Vi dico la verità. Se avessi avuto più tempo magari avrei preparato qualche soluzione tattica diversa. Ma non abbiamo avuto tempo per predisporre novità. Magari più avanti, non in una settimana nella quale siamo chiamati a giocare ogni tre giorni. Di buono c’è che oggi, finalmente, ho avuto tutto il gruppo al completo per l’allenamento. Rossi è stato nel gruppo e anche Tronchin e Proia stanno meglio. Domattina farò le scelte definitiva, ma di certo aspettatevi che metta in campo solo gli elementi che sono al massimo della condizione.”

Che Fiorenzuola si aspetta?

“Tutti rilevano che la formazione di Andrea Bonatti è quella che ha la peggior difesa del campionato. E’ vero, ma guai a sottovalutare gli avversari. Sappiamo che anche i club con ambizioni basse, contro il Vicenza giocano partite importanti. Hanno appena cambiato allenatore (Luca Tabbiani) e vorranno dimostrare di averne tratto giovamento. Lasciamo che pensino che noi siamo in crisi. Preferisco così…”

La testa è già al derbino?

“Assolutamente no, state tranquilli. Non possiamo permetterci di guardare oltre il prossimo impegno. Inoltre per domani è prevista pioggia, il che mi induce a prevedere un confronto molto fisico.”