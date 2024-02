Lane: con la dea esame di maturità

Vi aspettano due partite che potrebbero svelare il vostro destino in campionato…

“Il nostro obiettivo è evidente, vorremmo che alla fine della regular season la nostra squadra potesse occupare il terzo posto. Logico che affrontare in successione i nerazzurri e poi La Virtus Entella, due delle cinque squadre che ci precedono, ci fornirà indicazioni importanti. L’obiettivo di scalare la graduatoria è difficile e passa necessariamente attraverso la continuità di risultati. In questo senso nella mia gestione non abbiamo fatto male, anche se da Lumezzane si poteva portare a casa qualcosa di più. Domani solidità e concretezza saranno le parole d’ordine, in modo da essere noi i padroni della situazione.”

Ma gli uomini di Modesto vorranno fortemente far loro il risultato…

L’Atalanta Under 23 è una formazione di prim’ordine. Giocano in casa e e contano su un organico che non è certo da serie minore. Sarà una gara tosta, resa ancora più complicata dalla situazione meteorologica che ci aspetta. Ripeto: decisivo sarà il modo in cui approcceremo l’incontro.”

Notizie dall’infermeria?

“Della Morte è recuperato al 100% e anche Rossi si è aggregato al gruppo. Purtroppo non ci sarà De Col, che abbiamo deciso di fermare in modo da curare il suo fastidio muscolare.”

Opterà anche stavolta per un 3/4/2/1?

“Penso di sì, ma ho ancora alcuni dubbi da sciogliere, soprattutto a centrocampo, tra lo stesso Rossi e Ronaldo. Avrei la tentazione di utilizzarli assieme, ma non possiamo ancora permettercelo. Dietro a Ferrari potrei tenere l’assetto dell’ultima partita oppure, chissà, provare ad inserire Delle Monache. Mi riservo di decidere domani.”