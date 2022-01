Eccellenza: al Montecchio Maggiore la Coppa Italia dilettanti Veneto: batte il Portomansué 3-1

Inizia in salita per il Montecchio Maggiore la finale regionale di Coppa Italia dilettanti di domenica 30 gennaio 2022: al 6' vanno in vantaggio gli ospiti del Portomansuè con Furlan. Rimedia capitan Casarotto su assist di Falchetto al 13': ed è 1-1.

Matteo Casarotto 10' dopo su assist di Mattioli (subentrato all'infortunato Montagnani) buca nuovamente la porta avversaria: doppietta per lui e 2-1 che dà coraggio alle furie rosse vicentine. Al 26' arriva anche la terza rete con Falchetto che chiude di fatto il match sul 3-1. Il Montecchio domina e i trevigiani tentano una reazione.

Gli uomini di mister Marchetti iniziano la ripresa volitivi: c'è in ballo il trofeo regionale. Per Grandin e Filippini le occasioni più ghiotte. Poisi rendono pericolosi anche gli uomini di Coppola con Talarico e il solito scatenato Casarotto. In chiusura è il portiere del Montecchio Saggioro impegnato a salvare il risultato su battute in porta di Pramparo e una deviazione di testa di Cazzaro. Negli ultimi minuti occasione anche per Guccione del Montecchio che non riesce a sfruttare un varco dovuto ad uno svarione difensivo dei trevigiani, e sul fronte opposto Tomasella ben piazzato sbaglia la mira. Ultimissima occasione per i padroni di casa con Mangieri. Poi la festa per l'UC Montecchio che riceve la coppa e accede alle finali nazionali della Coppa Italia LND.

Alcune foto della partita e della festa in campo (foto: LND Veneto e UC Montecchio-Facebook)